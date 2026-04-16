¿Qué le pasó a Federico Prat, hermano de Joaquín Prat? Su dura historia y sus adicciones

Joaquín Prat y su hermana Alejandra han dado un paso adelante en las últimas horas al abrirse por completo con los espectadores de Telecinco y hablar claro de los problemas de Federico Prat, su hermano.

El hijo del mítico presentador Joaquín Prat senior, conocido por su grito de «a jugar!» en El precio justo, vive una época muy mala debido a sus adicciones, algo que sus hermanos quieren exponer en público para ayudarle.

Federico, aunque proviene de una familia mediática, apenas es conocido y mucha gente no le reconocería si le viese por la calle. Lo que pocos sabían es que desde hace años cortó su relación con su entorno, una situación provocada por las adicciones.

Tal y como contaban Joaquín y Alejandra, las drogas llegaron a su vida hace doce años, cuando apenas tenía 30 años. Tal y como contaba su hermana en el programa Ex. La vida después, su primer contacto con las sustancias llegó gracias a que «se la ofreció su jefe», añadiendo que «se aprovecharon de su inocencia».

Aquello no se quedó en un consumo puntual y comenzó a ser un problema que hasta su madre tenía que sufrir, llegando «a desvalijarle la casa», seguramente para poder conseguir dinero como fuese.

Joaquín Prat: «Le ha destrozado la vida a mi hermano»

Más duro era Joaquín al recordar en El tiempo justo los problemas que han tenido por culpa de esta adicción. «Le ha destrozado la vida a mi hermano, casi se lleva por delante a mi familia (…) Llega un momento en el que no puedes permitir ese efecto contagio y tienes que decir ‘hasta aquí’», así explicaba a los espectadores que tuvieron que plantarse.

Pese a todo, los hermanos de Federico siguen guardándole cariño y no dejan de asegurar que es un hombre «cariñoso» y «generoso», aunque hace ya tiempo que no tienen relación.

Así vive Federico Prat

De lo poco que se sabe de él es que es marino mercante de profesión, aunque en su única aparición en televisión (en una entrevista en Canal 8, de Algeciras), pedía trabajo «de camarero, de pintor, lo que sea». En esa misma charla desvelaba que el poco dinero que conseguía lo hacía «pidiendo en la calle».

«Fui adicto hace cinco años, pero ahora estoy limpio» y aseguraba que tras recibir ayuda, ya no consumía. «Todo el mundo de La Línea de la Concepción me conoce y puede confirmar que no tomo nada», decía en el año 2022.

Al ser preguntado por su familia, Federico Prat confirmaba que no había comunicación, llegando a estar molesto. «Yo no les voy a llamar y espero que ni ellos a mí», decía días después en la revista Lecturas, sobre su falta de comunicación con sus hermanos. También lamentaba que su madre, si pudiera, le hubiera «quitado el apellido», unas declaraciones que seguro hicieron mucho daño.

El problema del hermano de Joaquín Prat y sus datos

Según el Plan Nacional de Drogas, Federico habría pertenecido al 2,5 % de hombres y mujeres españolas que admiten consumir cocaína en nuestro país. Según los datos del Ministerio de Sanidad en 2024, esta adicción es más alta en hombres (3,7 %) que en mujeres (1,3 %).

Según el Ministerio, los amigos y familiares que sospechen de problemas con las drogas deben vigilar aspectos como problemas con el aseo personal, pérdida del apetito, el abandono de aficiones y responsabilidades o cambios repentinos de humor.

Si el problema es evidente, se recomienda a los más cercanos el dialogar y hablar claro del problema, pero nunca juzgar a la persona que es adicta, evitando en todo momento tapar el asunto y reprochar a la persona haber caído en este problema.

Según Sanidad, lo recomendable es tratar de dialogar sobre este asunto con el afectado y proponerle pedir ayuda profesional para recuperarse.