Rivera dice que la huelga de la sanidad pone en evidencia a Torra y le muestra “la Catalunya real”

Albert Rivera: "mientras quieren abrir nuevas embajadas, hay cola en la sanidad; mientras quieren gastarse dinero en el proceso, se ve que hay huelgas porque no se paga bien a los servidores públicos" Rivera dice que "mientras se hace cola en la sanidad catalana, Puigdemont o Torra viven en el imaginario y los mundos en los que hay una república catalana que no existe"

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha advertido este jueves del “contraste entre la Catalunya real y la Catalunya ficticia del separatismo” ante las movilizaciones de médicos y demás profesionales de la sanidad que llevan cuatro días de huelga en defensa de sus derechos.

En un acto en Córdoba, Rivera ha lamentado que, “mientras quieren abrir nuevas embajadas, hay cola en la sanidad; mientras quieren gastarse dinero en el proceso, se ve que hay huelgas porque no se paga bien a los servidores públicos”.

Así, ha apuntado que “la situación en Catalunya es surrealista y muy preocupante”, porque “mientras Torra, Puigdemont y Rufián cada día hablan de una república catalana independiente y de un exilio que no existe, que es una huida de Puigdemont, mientras dicen que hay presos políticos”, cuando “hay políticos en la cárcel por malversación y otros casos”, la realidad es que “lo que pasa en Cataluña es lo que pasa en muchas partes de España”.

En este sentido, ha indicado que “hay servidores públicos que no están bien remunerados, hay gente en la sanidad haciendo cola y ese es el contraste de Catalunya”, de manera que , ha reprochado.

Por tanto, ha subrayado que “ese contraste es el que hizo que Cs ganará las elecciones en Catalunya, porque en la sociedad civil catalana, más allá de las elucubraciones y de las ilusiones de los separatistas, la realidad es muy cruda”.

“La realidad es que hay listas de espera, no se ha pagado hasta ahora la paga que tenían que recuperar los funcionarios en Cataluña y la realidad es que las locuras separatistas han perjudicado a los catalanes más que a nadie”, ha recriminado.

Ante todo ello, Rivera ha censurado que “los principales perjudicados de la locura separatista son los propios ciudadanos de Catalunya y más de la mitad de la población no es separatista”. Por ende, ve “muy injusto que una mayoría social no sea separatista, la ley electoral no permite gobernar encima y se tengan que soportar los despilfarros del separatismo”.