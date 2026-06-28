Top Tradition 2026: cuando la cocina española se niega a morir de éxito

Vivimos tiempos gastronómicamente apasionantes. Nunca antes habíamos tenido tanta oferta culinaria ni tanta capacidad para pronunciar palabras impronunciables antes del café. Ahora uno puede desayunar un bao coreano, comer ceviche nikkei, merendar un brunch escandinavo y cenar cocina molecular servida sobre una piedra volcánica traída expresamente desde Islandia por un señor con barba y delantal de lino ecológico. Todo muy moderno. Todo muy cosmopolita. Todo muy fotografiable.

El problema llega cuando, entre tanta espuma, fermentado, reducción, emulsión y otras artes propias de alquimistas con estrella Michelin, alguien intenta recordar a qué sabía realmente un buen guiso de su abuela. Y entonces sobreviene el drama nacional. Porque España, conviene recordarlo, no empezó gastronómicamente con Instagram. Ni siquiera con Ferran Adrià. España empezó mucho antes, cuando una olla tardaba cuatro horas en estar lista y nadie consideraba aquello una pérdida de tiempo, sino una demostración de amor.

Por eso tienen tanto sentido iniciativas como los Top Tradition Restaurants, cuya segunda edición se celebró hace unos días en Vitoria-Gasteiz. Una ceremonia destinada a reivindicar algo revolucionario en estos tiempos: cocinar bien lo de siempre.

Sí, revolucionario.

Porque hoy hacer una fabada impecable, bordar unos callos o servir un pescado a la brasa sin necesidad de acompañarlo con nitrógeno líquido parece casi un acto de resistencia cultural.

La gala, celebrada en el Museo de Bellas Artes de la capital alavesa, reunió a cocineros, restauradores, periodistas, autoridades y toda esa fauna gastronómica que normalmente se reconoce por hablar más de producto que de política, circunstancia que ya la convierte en un acontecimiento casi milagroso.

Este año fueron seis las casas elevadas al particular Olimpo de la cocina tradicional española. Se incorporaron Nou Manolín, en Alicante; Ca l’Isidre, en Barcelona; Doña Filo, en Colmenar del Arroyo; Arte de Cozina, en Antequera; La Hermandad de Pescadores, en Hondarribia, e Hispania, en Londres.

Un mapa gastronómico que demuestra que la tradición española no entiende de fronteras ni de postureos. Desde las barras alicantinas, donde el producto manda más que el algoritmo de las redes sociales, hasta Londres, donde Hispania lleva años evangelizando británicos a golpe de jamón ibérico y sofrito bien hecho.

Especialmente emocionante fue el reconocimiento otorgado a Hilario Arbelaitz, alma eterna del desaparecido Zuberoa y uno de los padres fundadores de la nueva cocina vasca. Recibió el galardón Clásico y Eterno, un premio que reconoce a quienes han dedicado su vida a proteger la cultura gastronómica española sin necesidad de abrir franquicias en Dubái ni lanzar perfumes corporativos.

Porque hay cocineros que crean tendencias y cocineros que crean historia. Hilario pertenece a esa segunda categoría.

Los Top Tradition, impulsados por el empresario y restaurador Javier Sáenz, nacieron precisamente para reconocer a esos establecimientos que no siempre ocupan titulares ni generan listas de espera imposibles, pero que llevan décadas sosteniendo silenciosamente una parte esencial de nuestro patrimonio culinario.

La organización resume su filosofía en cinco conceptos: cocina, historia, acogida, producto y sucesión familiar. Cinco palabras aparentemente sencillas que, vistas las modas actuales, suenan casi revolucionarias.

Porque no es lo mismo un restaurante antiguo que un restaurante tradicional. El primero simplemente ha sobrevivido al paso del tiempo. El segundo ha sabido evolucionar sin traicionarse. Ha cambiado lo justo para seguir siendo reconocible. Como esos viejos amigos que envejecen con dignidad y sin necesidad de ponerse bótox gastronómico.

Quizá ahí resida la verdadera enseñanza de estos premios. La cocina española no se construye únicamente desde la innovación, sino también desde la memoria. Desde las recetas heredadas, las brasas encendidas cada mañana y los restaurantes que continúan cocinando como si el tiempo no fuese una amenaza, sino un ingrediente más.

Porque cuando la tradición desaparece, la gastronomía deja de tener raíces.

Y ya sabemos lo que ocurre con los árboles sin raíces: que acaban convertidos en decoración de interior.