El sorprendente motivo por el que la sal negra sabe a huevo frito

La sal negra sabe a huevo frito por un sorprendente motivo que revelan los expertos, un producto que se ha puesto de moda en la mayoría de las cocinas. Estamos ante un cambio de tendencia a la hora de condimentar algunos alimentos que tenemos en casa. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Estos días en los que quizás experimentamos algunos cambios en nuestra cocina o, simplemente necesitamos un plus de energía, nada mejor para hacerlo que con este producto que puede ser esencial que tengamos en mente.

Un tipo de sal que ha acabado siendo el que nos acompañará en breve y puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Es hora de poner en práctica algunos gestos que nos darán un toque especial en una cocina en la que podremos descubrir un tipo de cocina que, sin duda alguna, acabaremos recibiendo con los brazos abiertos. Es momento de conocer lo que nos espera con la llegada de una sal negra que tiene algunas peculiaridades.

Este es el motivo que hace que tenga este sabor

Un sabor intenso y del todo inesperado es el que vamos a descubrir de la mano de una sal negra que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar. Con ciertas peculiaridades que puede hacer que la veamos como un punto más destacado de este tipo de sabores especiales.

Es hora de conocer lo que nos espera con ese sabor intenso que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado. Son tiempos de ampliar un poco la gama de sabores que podemos empezar a descubrir en nuestra cocina, de tal forma que tocará saber qué es lo que nos estará esperando.

Este sabor que queremos conseguir y que nos trae más de un recuerdo inesperado. El huevo frito se acabará convirtiendo en un plus de buenas sensaciones que deberemos empezar a ver llegar en breve. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas cargadas de actividad.

Reconocer los matices del huevo frito en una sal que aporta una serie de propiedades, pero también un sabor de lo más característico. Si quieres saber el motivo de este sabor, puede que te sorprenderá saber este elemento.

La sal negra sabe a huevo frito

Los expertos de Benbogourmet nos explican el motivo de este intenso sabor que lo encontramos en un blog que puede dejarnos más de una sorpresa con este sabor: «Esta sal volcánica, al igual que la ya conocidísima sal rosa del Himalaya, procede de las minas de Khewra (Pakistán) y es muy popular tanto en su país de origen, como en la vecina India. En estas regiones suelen degustarla con la fruta, aunque este cóctel no gusta demasiado a los paladares occidentales. ¿Y por qué huele y sabe a huevo frito? Pues la respuesta la encontramos en el sulfuro de hidrógeno. Este elemento es el duende travieso que hace posible este sabor tan peculiar. Lo cierto es que, al margen de su peculiar gusto a huevo frito, es un producto que no hay que perderse, pues nos aporta hierro, azufre o magnesio, entre otros nutrientes. Sin embargo, una de sus mayores ventajas es que no contiene tanto sodio como las sales convencionales y, por lo tanto, se convierte en la mejor opción para las personas hipertensas».

Además, también nos explica los beneficios de este tipo de sal que se ha puesto de moda y no es casualidad que así sea:

Se considera un laxante natural. Pero parece que hay mucho más, pues todo nuestro aparato digestivo sale ganando con esa sal: ayuda a combatir las flatulencias, mejora las digestiones, el ardor de estómago y alivia la hinchazón abdominal.

También es muy apta para los deportistas dado que la elevada presencia de magnesio previene los calambres y espasmos musculares.

Regula el nivel de azúcar en la sangre.

Al ser baja en sodio, reduce la tensión.

Previene la retención de líquidos que muchas personas padecen por un exceso de sal (de la normal) en su alimentación.

Puedes cocinar con este ingrediente que te aportará lo que necesitas y más, un extra de buenas sensaciones que está de moda. Este tipo de alimento puede convertirse en el mejor aliado de una comida que tendrá un toque especial. Es perfecta para esa carne a la parrilla que en esta época del año suele apetecer o para una ensalada a la que le vas a dar un toque muy especial.

Hazte con ella y descubre ese sabor característico que puede darte más de una alegría en el plato, especialmente ahora que ya sabes el motivo de este sabor.