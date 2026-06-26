De comida de pobres a icono gastronómico extremeño: el manjar que tiene hasta su propia fiesta de Interés Turístico desde el siglo XIX

En España la variedad de embutidos es tan amplia como su geografía: chorizo, morcilla, lomo, salchichón, fuet. Cada región tiene el suyo y Extremadura no es una excepción. La patatera, elaborada con patata cocida, manteca de cerdo ibérico y pimentón de la Vera, nació como alimento de subsistencia en Malpartida de Cáceres.

Se reconoce por su color rojizo intenso, su forma de herradura y una textura densa que se puede untar, cortar en rodajas o cocinar. Hoy es uno de los productos más representativos de la gastronomía extremeña y tiene una fiesta propia desde el siglo XIX conocida como la Pedida de la Patatera.

Así se celebra la Pedida de la Patatera en Malpartida de Cáceres

La Pedida de la Patatera se celebra cada Martes de Carnaval en Malpartida de Cáceres, un municipio de la provincia de Cáceres. La fiesta nació a finales del siglo XIX con los quintos, los jóvenes que estaban a punto de incorporarse al servicio militar.

Antes de la llegada de la Cuaresma, recorrían las casas del pueblo pidiendo viandas para festejar. Al tratarse de un pueblo humilde, los vecinos les regalaban principalmente patateras, el embutido más abundante en las despensas de la época. De ahí viene el nombre de la celebración.

Hoy la fiesta mantiene ese espíritu original pero a gran escala. Los asistentes se visten con trajes de época que recrean el ambiente del campo extremeño del siglo XIX: las mujeres llevan faldas de percal, mandil de pinta y pañuelo; los hombres, camisa blanca, chaleco y pañuelo de labrador anudado al cuello. El accesorio imprescindible es la cesta de mimbre o las alforjas, donde se van guardando las patateras, el pan y el vino que se comparten a lo largo del día.

El pasacalles arranca a mediodía en la Plaza Mayor. La multitud avanza al ritmo de charangas simulando la antigua pedida por las calles del pueblo. Durante toda la jornada se reparten de forma gratuita miles de kilos de patatera entre vecinos y visitantes. La forma más tradicional de comerla allí es untada en pan con un hilo de miel.

La celebración forma parte de un programa de casi dos semanas organizado por el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres que incluye una ruta de la tapa, un mercado gastronómico con más de 1.000 tapas temáticas y una gala donde se entregan los premios del concurso de cocina y el galardón de Patatera de Honor.

Receta de la patatera extremeña: cómo prepararla en casa paso a paso

La receta tradicional parte de dos kilos de patata harinosa, un kilo y medio de grasa o papada de cerdo ibérico y 300 gramos de magro. Se condimenta con 80 gramos de pimentón de la Vera, 100 gramos de ajo machacado y 70 gramos de sal gorda.

Las patatas se cuecen enteras con piel, se pelan en caliente y se machacan hasta obtener un puré fino. La grasa y el magro se pican y se mezclan con el puré templado junto al resto de ingredientes. La masa se amasa a mano hasta lograr una pasta homogénea de color rojizo uniforme y se deja reposar unas horas para que asienten los sabores.

Después se embute en tripa natural de cerdo con una embutidora, se ata en forma de herradura y se pincha con una aguja para eliminar el aire. La curación se hace en un lugar fresco, seco y ventilado. Si se prefiere tierna para untar, basta con 15 o 20 días de secado. Si se quiere curada para cortar en rodajas, se deja entre uno y dos meses.

Una vez lista, la patatera se puede consumir de varias formas. Fresca, cortada longitudinalmente y untada en pan rústico con miel, como se hace en la fiesta. Curada, en rodajas como aperitivo. O cocinada, desmenuzada en tortilla de patatas, en revueltos o frita con migas extremeñas.