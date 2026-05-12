Llega una borrasca a Galicia: la AEMET activa el aviso amarillo por tormentas y bajada de las temperaturas

La AEMET activa el aviso amarillo por tormentas y bajada de las temperaturas, llega una borrasca de lo más intensa en Galicia. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden convertirse en una auténtica pesadilla. En especial, si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando en unos días en los que la inestabilidad va ganando terreno en estos días. Es hora de saber qué es lo que podría pasar en breve en estas jornadas en las que realmente cada detalle cuenta de una forma sorprendente.

Una borrasca está a punto de entrar por Galicia, una de las zonas que estará más afectada por los cambios a partir de hoy mismo será una Galicia que puede darnos algunas señales de invierno en plena primavera. Esta comunidad autónoma se prepara para ser una de las más afectadas por un marcado cambio de tiempo que se empezará a notar con una borrasca que descargará con fuerza en estas próximas horas. Una situación del todo inesperada para estas próximas horas que tenemos por delante y que puede ser clave que tengamos en cuenta.

Una borrasca de lo más activa llega a Galicia

El norte del país y en especial Galicia se prepara para recibir una serie de novedades importantes que pueden materializarse de una manera diferente, por lo que, tocará empezar a ver llegar determinados cambios que pueden ser una realidad en breve.

Estaremos pendientes de un cielo que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante con unas precipitaciones que irán en aumento y se convertirán en una auténtica amenaza en esta parte del país. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar un marcado cambio de tendencia.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando con unos días en los que tendremos que preparar el paraguas y extremar las precauciones si salimos de casa. Esta borrasca que llega por el norte puede darnos algunos detalles destacados que pueden convertirse en la antesala de algo más.

Galicia será una de las zonas más afectadas por una borrasca que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante y que marcarán esta semana.

Se activa el aviso amarillo por tormentas y bajada de las temperaturas

La bajada de las temperaturas de estos días no llegará sólo, el aviso amarillo que puede convertirse en algo que realmente deberemos tener empezar a prepararnos en estas próximas jornadas. Galicia puede acabar siendo una de las más afectadas por un episodio poco común.

La AEMET no duda en activar algunas alertas en Galicia ante una previsión del tiempo que puede ser clave: «Cielos nubosos con abundante nubosidad de evolución. Probabilidad de nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas elevadas del interior. Lluvias y chubascos que serán más frecuentes e intensos en las horas centrales, cuando pueden ser localmente fuertes en el interior e ir acompañados de tormenta. Las precipitaciones y las tormentas serán menos probables en el litoral cantábrico. Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas en descenso en el norte de Lugo y con cambios ligeros predominando los descensos en el resto. En el litoral al norte de Finisterre, vientos del nordeste flojos o localmente moderados. En el resto, vientos flojos variables». Las alertas estarán activadas: «Tormentas y chubascos localmente fuertes en zonas de interior».

Para el resto de España la situación no sería mucho mejor: «Se prevé que el tiempo siga marcado por la borrasca situada al oeste de Portugal que, aunque se encuentra en fase de disipación, mantendrá una situación de inestabilidad en buena parte de la Península. Salvo en el sureste, donde permanecerán despejados, se esperan cielos nubosos o muy nubosos, aunque con tendencia a abrirse claros o a despejar por la tarde en el sur y en Baleares. Durante la madrugada, se esperan chubascos en el norte de Extremadura y oeste de Castilla y León, que se irán extendiendo hacia el este por la mañana. A partir del mediodía se darán chubascos que podrán ir acompañados de tormenta y, ocasionalmente, de granizo y de rachas de viento muy fuertes, en zonas de montaña de la mitad norte; además, podrán extenderse a otros puntos de la meseta norte, Navarra, sur del País Vasco, Aragón, Madrid y norte de Castilla-La Mancha. En Cataluña y en el Bajo Aragón, se espera que los chubascos y las tormentas sean fuertes y vengan acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. Podrá darse alguna nevada en cumbres de los Pirineos. En Canarias, se prevén cielos nubosos o con intervalos nubosos, así como posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas montañosas. En la Península, las temperaturas máximas bajarán en el Cantábrico, en el interior y en zonas de montaña del sureste, y se mantendrán sin cambios en el resto; y las mínimas variarán ligeramente. En los archipiélagos, las temperaturas se mantendrán sin cambios».