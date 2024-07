Cucurella: «Parar a Mbappé será un trabajo de equipo»

Marc Cucurella atendió a los medios de comunicación en el centro de prensa de la selección española en Donaueschingen a dos días de la semifinal de la Eurocopa contra Francia en el Allianz Arena de Múnich. El lateral izquierdo del Chelsea y de España está realizando un torneo brillante desde su posición.

«Tendremos que estar muy concentrados. Tener siempre las vigilancias cubiertas. Tienen jugadores muy rápidos. Tenemos que estar atentos a eso y si recuperamos rápido la pelota tendremos más posibilidades», comenzó el lateral de la selección española en rueda de prensa.

«Posiblemente si se me valore más ahora en España. Cuando te vas fuera se pierde más la pista. Estamos haciendo algo muy bonito y estamos haciendo disfrutar a mucha gente», comentó Cucurella.

«Hemos creado un grupo muy bueno. Tenemos una mezcla de jugadores veteranos y jóvenes. Tenemos la inocencia de los niños y la veteranía de los mayores. En estos torneos es más valioso ser un equipo que tener grandes estrellas. Hacemos un gran futbol y nos está yendo muy bien», señaló Marc.

Sobre la polémica contra Alemania comentó que «me da en la mano, pero veo que el colegiado dice que no rápido y me dejó más tranquilo. No es malo y ya está, sobre todo si lo dicen los expertos arbitrales. Soy jugador y en eso no me meto. Respeto las decisiones. Es cierto que es dudosa, pero si Alemania hubiese ganado no se hablaría de eso. Nosotros podemos decir que Kroos tuvo que ser expulsado».

Variantes en el lateral

«Creo que el míster tiene que tomar la decisión (sobre la posibilidad de jugar de lateral derecho). Intentar dar lo mejor de mí. Sea en la derecha o en la izquierda. El que le toque somos grandes jugadores. Es un partido muy bonito», dijo Cucurella.

«La gente nos está acogiendo muy bien. La gente está muy enganchada. Las selecciones que se recuerdan son los campeones. Queda lo mejor e intentaremos darlo todo para ser campeones el domingo», valoró el lateral de la selección española.

«Por mucho que sean rápidos, si tenemos el balón y estamos cerquita de ellos lo podemos contrarrestar muy bien. Lo más importante somos nosotros. Si jugamos como sabemos, da igual lo rápido que sean», valoró el lateral español.

Cucurella a un gran nivel

«El trabajo está dando sus frutos ahora. La química con Nico en banda se basa fuera del campo. Sin buscarla la tenemos. Tenemos personalidades parecidas. Esa son las claves. Estamos jugando bien además. Lo más importante es que se sientan cómodos porque cuando tienen confianza son mejores. Que invente y yo le doy balones», dijo sobre Nico.

«Jugar en la Liga siempre es bonito. Es mi casa. Dejaria de hablar inglés. Pero estoy contento en el Chelsea y en Londres. No espero ningún cambio», comentó Marc Cucurella.

«Lo haremos lo mejor posible para dedicarle el campeonato a Pedri. Los jugadores que jugamos los conoce todo el mundo. Los ves y los tienes estudiados. Me dan un par de apuntes y detalles, y lo que vaya saliendo sobre la marcha. Son de nivel mundial», valoró el lateral.

Sobre Luis de la Fuente: «Sigue igual y como es siempre. Hace una gran gestión de grupo, el ambiente es muy bueno. Los días se pasan amenos. Tenemos una conexión muy especial. Queremos disfrutar de la final. El equipo que tenemos detrás está trabajando mucho».

«¿Parar a Mbappé es trabajo de equipo? Totalmente. El fútbol es colectivo. Si fuese un uno contra uno sería más complicado. Dependemos de nosotros. Somos un equipo solidario. Las claves pasan por ahí. Estar unidos y parar los contragolpes», culminó Cucurella.