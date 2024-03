El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha deshecho en halagos a Pedro Sánchez en el acto Derechos, democracia, libertad: 20 años de la primera victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero que el PSOE ha celebrado en Bilbao. El socialista apoya la amnistía y los polémicos acuerdos a los que ha llegado con el separatismo catalán.

Sin citar expresamente la Ley de Amnistía, aprobada esta semana por el Gobierno socialcomunista, Zapatero ha defendido los pactos que el Ejecutivo liderado por el PSOE ha llevado a cabo con Junts y ERC: «Celebraremos en unos años el esfuerzo de Pedro Sánchez y lo que va a hacer por Cataluña y por España».

En su intervención en el homenaje que le ha dedicado el PSOE al cumplirse el 20 aniversario de su primer Gobierno, en el que también ha participado el presidente Pedro Sánchez, Zapatero no ha vuelto a hablar de Cataluña y tampoco del caso Koldo pero sí que ha reivindicado el sentimiento de pertenecer al socialismo: «Que bien se duerme siendo leal a tu partido, a tus ideas, a tus convicciones».

Unas declaraciones que bien podrían ser un mensaje directo al ex ministro José Luis Ábalos y su negativa a dejar su escaño en el Congreso de los Diputados, o a las voces discrepantes dentro del partido en torno a la Ley de Amnistía, como la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page o la del secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán.

Zapatero ha mostrado su apoyo «incondicional» al PSOE y ha asegurado que hoy, 20 años después, «se vuelve a casar» con el Partido Socialista. También ha respaldado a Sánchez y se ha referido a las críticas que recibe por sus políticas sobre Cataluña: «Igual que me lo reprocharon a mí, me lo criticaron, me intentaron boicotear la búsqueda de la convivencia, de la paz, la puesta en valor del diálogo, de la palabra, de la convicción, del amor al bien», ha indicado.

Asimismo, ha destacado que ahora el presidente del Gobierno está siendo atacado por «el esfuerzo que está haciendo en Cataluña». «Pero, atención, Santos (ha dicho dirigiéndose a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE), convocaremos dentro de tres o cuatro años un acto aquí para poder celebrar, lo que va a hacer Pedro Sánchez en Cataluña y por Cataluña y por España», ha asegurado, para pedir el apoyo a Pedro Sánchez: «Como me habéis apoyado a mí».

Por otro lado, Zapatero ha dedicado gran parte de su discurso a la situación en Gaza. El ex presidente del Gobierno ha calificado de «insoportable, denunciable, injusto e intolerable» la situación que se vive en La Franja y ha advertido de la «terrible página de la historia que escribe Israel» y que «pesará como una losa en la conciencia civilizatoria». Además, ha abogado por «abolir las guerras como instrumento entre los pueblos».

El homenaje a Zapatero

En el transcurso del homenaje se ha proyectado un vídeo con testimonios de representantes históricos del PSOE entre ellos, de Cristina Narbona, José Blanco, Jesús Eguiguren, Trinidad Jiménez, Miguel Sebastián, Leire Pajín o María Teresa Fernández de la Vega, entre otros.

En el vídeo se ha recordado así desde la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Secretaría General del PSOE, en el XXXV Congreso Federal, hasta la victoria en las urnas en los comicios del 14 de marzo de 2004.

Asimismo, se han rememorado algunas de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo socialista, como la retirada de las tropas españolas de Irak o la aprobación de la Ley del Matrimonio Igualitario, ambas muy aplaudidas por los cientos de simpatizantes presentes en un acto en el que se han ondeado banderas del PSE-EE e ikurriñas.