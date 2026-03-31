Vox ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional contra AEK, organizadora de la carrera por el euskera conocida como Korrika, por los presuntos delitos de «enaltecimiento del terrorismo y humillación a la dignidad de las víctimas», según indica la denuncia a la que ha tenido acceso OKDIARIO. La formación de Bambú ha acusado a la organización del evento de permitir y amparar reiterados actos de homenaje a miembros de la banda terrorista ETA durante la celebración de la edición de 2026 en localidades del País Vasco, Navarra y el sur de Francia.

La denuncia presentada por el partido de Santiago Abascal señala que uno de los hechos de mayor gravedad ocurrió durante el paso de la carrera por el casco viejo de San Sebastián. Tres etarras con «penas acumuladas superiores a los 100 años de cárcel fueron homenajeados por centenares de personas cuando portaban el testigo» de la carrera.

Balbino Sáenz de la Maza Emilio y Mikel San Argimiro, miembros del comando Madrid y los dos condenados a más de 100 años de cárcel, junto a Xabier Atristain, portaron el testigo oficial de la carrera y lucieron el peto de la organización mientras eran vitoreados por los asistentes.

Vox ha señalado que este hecho supone una «humillación» para las víctimas del terrorismo de ETA. Y señala que el multitudinario acto se celebró en las mismas calles donde la banda terrorista asesinó a varias personas, entre ellas al concejal Gregorio Ordóñez.

La denuncia presentada por el partido se fundamenta en los artículos 578, 580 bis y 31 bis del Código Penal, y señala directamente a la organizadora AEK como responsable de los hechos. Desde la formación de Bambú denuncian las pasividad y connivencia de la organización, que, según señala Vox, no tomó ninguna medida para impedir el homenaje a los etarras pese a tener los medios operativos para hacerlo.

.A esta ofensiva se suman las denuncias públicas del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que criticó la exhibición de imágenes de etarras con largas condenas a sus espaldas, como Beatriz Etxebarria, Íñigo Zapirain, Liher Aretxabaleta y Arantxa Zulueta, durante la etapa final celebrada en Bilbao. Covite ha responsabilizado a AEK por esta «exhibición obscena» y ha lamentado que estos actos se lleven a cabo con dinero público.

Vox denuncia a los organizadores de la carrera por el euskera por enaltecimiento del terrorismo.Vox ha solicitado a la Audiencia Nacional la apertura de diligencias de investigación, exigiendo identificar a los implicados, interrogar a los representantes legales de AEK y recabar informes y material audiovisual de la Policía Nacional, Guardia Civil y Ertzaintza