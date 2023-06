Plantón al Gobierno en el homenaje a las víctimas del terrorismo. Un año más, las asociaciones mayoritarias que representan a este colectivo han decidido no acudir a este acto homenaje que se celebra este martes en el Congreso de los Diputados. La presencia de Bildu en el Parlamento, los pactos de Pedro Sánchez con los proetarras y los numerosos agravios hacia las víctimas han motivado que las asociaciones decidan no presenciar este homenaje. «Pedro Sánchez nos humilla, gobierna con Bildu, no vamos a asistir a este paripé», explica la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, en una entrevista con OKDIARIO.

«Los dos primeros años que no fuimos recibí la llamada de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pero ya no me llama porque sabe que no vamos a asistir por cómo se están comportando con Bildu», explica Araluce.

Bildu es uno de los socios preferentes del Gobierno de Pedro Sánchez. Los herederos políticos de ETA favorecieron la investidura de Sánchez y sus votos han sido clave para sacar adelante numerosas leyes sanchistas. «No se puede machacar a las víctimas durante todo el año y en un día homenajearlas con la presencia de Bildu», reseña la representante de esta asociación de víctimas.

Como en años anteriores, también el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha declinado la invitación. «La presencia de Bildu nos parece un ejercicio de cinismo, es un partido que sigue sin condenar a ETA ni aceptar que atentar contra nuestros familiares estuvo mal», explica Consuelo Ordoñez, presidenta de Covite.

Tampoco la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco y hermana del mismo, Marimar Blanco, asistirá. «No voy a ir a un acto para darle la foto a un Gobierno que ha elegido a Bildu y no a las víctimas», indica Marimar Blanco. Y remarca: «Sánchez es un presidente que no siente a las víctimas y Marlaska es un ministro que ha humillado la dignidad y la memoria de todas las víctimas del terrorismo».

Listas

Una de las últimas ofensas a las víctimas por parte de Bildu ha venido por la configuración de sus listas electorales. En las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo, incluyeron a 44 terroristas, de los cuales, 15 lograron escaño. Tres son alcaldes. Es decir, los terroristas que un día atentaron contra los españoles, ahora gobiernan y reciben un sueldo público.

Lejos de rectificar, Bildu presenta a condenados por sus vínculos con ETA a las próximas generales. Todo, ante la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez.

Acercamientos

Uno de los agravios más flagrantes que han sufrido las víctimas ha sido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha finalizado el reagrupamiento de los presos de ETA. Se trata de una de las demandas más solicitadas por parte de los etarras que pidieron al Gobierno que sus presos cumplieran condena en el País Vasco.

Uno de estos terroristas es precisamente Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, que fue el autor del crimen que acabó con la vida de Miguel Ángel Blanco. 26 años después, su hermana afea que Txapote cumpla ahora condena en el País Vasco gracias al beneplácito del Gobierno de Sánchez.

«Txapote y su pareja se sienten tremendamente orgullosos del asesinato, la tortura y el secuestro de mi hermano, no han pedido perdón, ni han colaborado con la Justicia y han visto recompensada su lealtad a ETA siendo acercados», explica Marimar Blanco con desconsuelo en una entrevista con este periódico.

No es la única víctima del terrorismo que lamenta los acercamientos. La presidenta de la AVT, Maite Araluce, asegura que en las primeras reuniones que mantuvieron con el ministro del Interior les aseguró que estos acercamientos no se iban a producir. «Nos mintió diciendo que no se iba a acercar a los terroristas y menos a los de delitos de sangre y mira lo que ha pasado», lamenta Araluce en conversación con este periódico.

A ello se suman los centenares de crímenes terroristas aún sin resolver. Las asociaciones han contabilizado más de 300 víctimas que aún carecen de sentencia firme. El Parlamento europeo reclamó al Gobierno de Sánchez medidas para impulsar esas investigaciones, sin resultado.