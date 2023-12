Vicente Gil: «Zapatero es el ‘capo di tutti capi’ de la banda de Sánchez, Bolaños y Santos Cerdán»

Zapatero ha salido este fin de semana, otra vez, a defender públicamente al soldado Sánchez, las carreras de Santos Cerdán por los aeropuertos como si fuera la Pantoja huyendo de paparazzis, la negociación secreta en Suiza y lo del mediador salvadoreño especializado en guerrillas y derechos humanos. Dice Zapatero que Sánchez tiene todo el derecho del mundo a reunirse con quien le dé la gana y donde le dé la gana. Cuando Zapatero sale a la palestra es porque Sánchez está apurado y lo necesita. Como en las elecciones de julio.

Es lógico. En mentiras, amoralidad y sectarismo político Zapatero es el campeón. Es el maestro, pese a su apariencia de Mr. Bean, y Sánchez sólo un aprendiz. A Sánchez se le ve a la legua porque su narcisismo enfermizo le delata. A Zapatero la derecha no supo verlo.

En Génova le llamaban Bambi, pero mandó al PP a su casa el 14M de 2004, después del 11M. Y, años después, aún le colocó a Rajoy su llamado «proceso de paz» con ETA, que no era más que el acta de defunción del PP, firmada por el PSOE y los separatistas, para que el PP no volviera nunca más a gobernar. Y en estas estamos. De aquello viene esto. No es de extrañar, por tanto, que Zapatero siga rompiéndose el espinazo por defender a Sánchez.

Zapatero inició hace 20 años, con ETA, este proceso de rendición del PSOE al independentismo catalán y vasco. El bien de España o el fin del terrorismo y la sangre derramada le importaban un carajo. Con una mano firmó el Pacto Antiterrorista con Aznar mientras con la otra mandaba a Eguiguren a hablar con Otegi para traicionar al gobierno de Aznar. El único propósito de aquello fue conformar, con visión de largo plazo, nuevas mayorías políticas con tal de que la derecha no pisara nunca más La Moncloa. Aunque fuera con asesinos y golpistas. Va en el ADN del PSOE. Léase su historia. Tienen poco de qué presumir.