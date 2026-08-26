Torres ahonda en la fractura entre Robles y Marlaska: dice que «no hubo comunicación» del CNI sobre la invasión

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha ahondado en la fractura política entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, y dice que «no hubo comunicación» del CNI sobre la invasión.

Ángel Víctor Torres ha reiterado que en los días previos al 30 de julio, momento de la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta desde la frontera con Marruecos, «no hubo comunicación» de que fueran a llegar a la ciudad autónoma «decenas de miles de personas».

Con estas declaraciones, Torres ha respaldado las declaraciones sobre Marlaska en las que subrayaba que el Gobierno no recibió «ningún informe» del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta, pues, de saberlo, el Ejecutivo se hubiera activado con medidas extraordinarias para evitarlo.

Una afirmación que llegaba después de que Margarita Robles asegurase que en la Comisión de Defensa del Congreso que los agentes del CNI hicieron su trabajo en los días previos a la entrada masiva en Ceuta, monitorizaron la situación y trasladaron sus análisis a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno, que sabía que estaba convocada una entrada a nado con motivo de la fiesta de Marruecos.

Cruce de críticas entre Marlaska y Robles

En opinión de Ángel Víctor Torres, el ministro del Interior fue «claro» con sus declaraciones, pues todos los días «se reporta» la situación que hay en Ceuta, donde «había habido un aumento de unas mil personas en siete días», pero «en ningún caso hubo ninguna comunicación de que íbamos a tener una llegada de decenas de miles de personas». «Fue claro en su manifestación y creo que fue una respuesta prácticamente ‘in situ’ a lo que era la intervención de la ministra», ha afirmado en una entrevista.

Torres pide «arrimar el hombro»

El ministro de Política Territorial y Mando Único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha pedido «arrimar» el hombro para solucionar la crisis migratoria en la ciudad autónoma en alusión a las quejas de los ceutíes por la apertura de instalaciones temporales para la acogida de migrantes y ha anunciado que el Gobierno espera disponer este miércoles de nuevos espacios para albergar a otros 2.000 inmigrantes que permanecen en las calles. Estas plazas se sumarían a las 1.800 que ya se han habilitado desde el inicio de la crisis.

«Si no acotamos a los inmigrantes que están pernoctando en las playas y en las aceras, es imposible que podamos filiarlos como paso absolutamente imprescindible para las siguientes actuaciones», ha argumentado Torres en una entrevista.

Torres ha asegurado entender las «quejas» de los vecinos de Ceuta, por el uso de instalaciones públicas como polideportivos, pero ha recordado que el Gobierno «ha venido para solucionar los problemas». «Lo decía ayer el presidente Vivas, tenemos que arrimar todos el hombro», ha añadido.

El ministro ha admitido que la tramitación de los expedientes «no es sencilla» y ha recordado la necesidad de «hacer las cosas como marca la legislación». Según Torres, «ante una persona que está en un lugar, que ha pasado una frontera y que no quiere regresar, la voluntad del Gobierno de España es absoluta para que pueda volver, pero hay que hacerlo respetando las leyes».