El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el socialista José Félix Tezanos, ha asegurado que es «mentira que fallen» las encuestas que elabora la institución que preside y ha defendido que Pedro Sánchez, se encuentra por delante del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El último sondeo del CIS afirmó que el PSOE ganaría las elecciones por un escaso margen sobre el PP. Es la única encuesta que da una victoria a los socialistas, en comparación con las publicadas por diversos medios como OKDIARIO, que auguran una victoria amplia de Feijóo, que llegaría a La Moncloa con una holgada mayoría absoluta con Vox.

Tezanos ha sostenido que «hay partido hasta el último minuto» y que el presidente del PP «ha tenido su momento», pero mantiene que ahora es Sánchez el que «está claramente por delante» de cara a las próximas elecciones generales.

«En las preguntas que hacemos regularmente, Pedro Sánchez está claramente por delante de Feijóo, que ha tenido su momento, pero que no sé si lo podrá recuperar. Tiene un cierto hándicap al no ser congresista», ha afirmado este viernes durante su intervención en el Foro SER Cantabria, en el Hotel Real de Santander, en alusión a que Feijóo no tiene escaño en el Congreso de los Diputados.

«Con datos rigurosos, el PSOE está otra vez por delante y se le ve como el partido más cercano», ha apostillado el presidente del CIS. Para él, Feijóo «ha tenido su momento» después de que saliera elegido como nuevo presidente del PP a principios de abril, pero no sabe «si lo puede recuperar» porque en España, ha afirmado, se dan ciclos políticos que «no permanecen estables». «Es un líder bien valorado, pero ha ido bajando, sobre todo desde el punto de inflexión importante del debate en el Senado», ha añadido, en referencia al último cara a cara con Sánchez en la Cámara Alta.

José Félix Tezanos cree que la situación política actual se encuentra «en un ciclo en el que la mayoría la vuelve a recuperar el PSOE» y que, en España, los «ciclos políticos son cada vez más cortos». «Es un ciclo corto, no quiere decir que en seis meses sea así», ha recalcado.

«No fallan»

Por otro lado, el presidente del CIS ha asegurado que las encuestas que hace la institución que preside «no fallan» y que son «de las más rigurosas» del mundo, «El CIS es mentira que falle. De 25 elecciones solamente no ha acertado en una», ha defendido. Igualmente, ha afirmado que su función «no es ser adivino», sino «proporcionar datos que se modifican día a día».

«No tienen por qué acertar porque no saben qué van a hacer muchos», ha zanjado.

Sus patinazos

Militante del PSOE desde 1973, Tezanos abandonó la Ejecutiva Federal socialista para hacerse cargo del CIS en 2018 por encargo expreso del presidente del Gobierno, convirtiéndose así en el primer militante de un partido que se colocaba al frente de este organismo en cuarenta años de democracia.

Desde entonces, el que fuera secretario de Estudios y Programas del PSOE exhibe una acreditada habilidad: todos los sondeos del CIS otorgan a su partido un mejor resultado del que después conquista en las urnas. Y, viceversa, sus encuestas castigan al PP con porcentajes que son superiores cuando los ciudadanos acuden a votar.

En la hemeroteca están ya sus sensacionales patinazos como máximo responsable de CIS. El primero de ellos, las elecciones andaluzas de 2018, donde no supo detectar la primera irrupción de Vox en un Parlamento autonómico y otorgó un triunfo al PSOE que luego fue por un margen más estrecho del pronosticado.

En las elecciones de la Comunidad de Madrid, en lugar de la arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso, el CIS adelantó un empate entre la izquierda y la derecha. En las de Castilla y León del pasado mes de febrero, el instituto público fue el único en augurar una victoria del PSOE. Y en las andaluzas del pasado 19 de junio no detectó ni la mayoría absoluta del PP ni la caída del PSOE a su peor resultado histórico.