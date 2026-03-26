El Supremo obliga al director de la Policía a declarar en persona en el juicio del ‘caso mascarillas’

El Tribunal Supremo (TS) obliga al director de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y al ex presidente de Renfe Isaías Táboas a declarar en persona en el juicio por la trama de las mascarillas del caso Koldo.

La Sala de lo Penal ha rechazado sus peticiones de declarar por escrito o por videoconferencia en este juicio sobre presuntos amaños en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas en plena pandemia, que el próximo mes de abril sentará en el banquillo al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

Así lo ha acordado en una providencia dictada el pasado 24 de marzo y conocida este jueves, en la que el tribunal argumenta que, conforme al artículo 325 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no concurren «razones de utilidad, seguridad o de orden público», ni tampoco se perturba el adecuado ejercicio del cargo profesional desempeñado, por lo que tendrán que acudir a declarar en persona.

No ha lugar a las peticiones de prestar declaración por escrito ni por videoconferencia, ni desde los juzgados de su domicilio como pedían el expresidente de Renfe Isaías Táboas, o el exjefe de Gabinete del ex ministro Salvador Illa, Víctor Francos; ni desde su despacho oficial, como lo solicitaban la presidenta del Tribunal de Cuentas y el director general de la Policía.

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