El Gobierno de Pedro Sánchez cuida de sus afines con el dinero público de todos. Así ha quedado patente este sábado, cuando el Boletín Oficial del Estado ha publicado el real decreto de concesión directa, es decir, sin convocatoria abierta, de subvenciones para asociaciones que promueven «valores democráticos».

En concreto, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por el ministro Ángel Víctor Torres, ha concedido subvenciones a 10 asociaciones por un importe total de 690.000 euros para proyectos dirigidos a la población joven con el fin de «reforzar su adhesión a los valores democráticos, frenar la polarización y combatir la desinformación».

En el BOE se recoge que «las subvenciones otorgadas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro» tienen como «objeto el desarrollo de proyectos y programas de carácter social» y señala que «cumplen con el objetivo estratégico correspondiente a las funciones relacionadas con la memoria histórica y democrática descritas en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática 2025-2027: reparar a las víctimas y conservar, defender, fomentar y divulgar la memoria democrática, proporcionando además el debido apoyo institucional».

¿Qué asociaciones reciben subvención?

Estas son las asociaciones agraciadas y sus correspondientes subvenciones: