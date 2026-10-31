Las subvenciones del Gobierno: da ‘a dedo’ casi 700.000 € a 10 asociaciones que promueven «valores democráticos»
El BOE recoge que "las subvenciones se dan a asociaciones" que tienen como "objeto desarrollar proyectos de carácter social"
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El Gobierno de Pedro Sánchez cuida de sus afines con el dinero público de todos. Así ha quedado patente este sábado, cuando el Boletín Oficial del Estado ha publicado el real decreto de concesión directa, es decir, sin convocatoria abierta, de subvenciones para asociaciones que promueven «valores democráticos».
En concreto, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por el ministro Ángel Víctor Torres, ha concedido subvenciones a 10 asociaciones por un importe total de 690.000 euros para proyectos dirigidos a la población joven con el fin de «reforzar su adhesión a los valores democráticos, frenar la polarización y combatir la desinformación».
En el BOE se recoge que «las subvenciones otorgadas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro» tienen como «objeto el desarrollo de proyectos y programas de carácter social» y señala que «cumplen con el objetivo estratégico correspondiente a las funciones relacionadas con la memoria histórica y democrática descritas en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática 2025-2027: reparar a las víctimas y conservar, defender, fomentar y divulgar la memoria democrática, proporcionando además el debido apoyo institucional».
¿Qué asociaciones reciben subvención?
Estas son las asociaciones agraciadas y sus correspondientes subvenciones:
- La asociación Ruta al Exilio para el proyecto Democracia con memoria ha recibido la cuantía más alta. En concreto, se han llevado 120.000 euros por un proyecto que busca educar a los jóvenes sobre memoria histórica.
- La asociación Concomitantes recibe 90.000 euros para el proyecto Confabular democracia, que desarrolla dos «obras artísticas participativas e implica a jóvenes y comunidades locales en la reflexión sobre la democracia y el futuro».
- También recibe 90.000 euros EPA!-Jóvenes Rurales, con los que se pondrá en marcha un proyecto para «fomentar la participación de jóvenes rurales en las decisiones de sus municipios».
- Le siguen, por importe, los 80.000 euros que se conceden a ZEMOS98 y su proyecto Jóvenes y democracia, que tiene como objetivo promover «valores democráticos en la juventud» y se dirigirá a un público objetivo de alumnado de 10 a 16 años.
- La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas recibirá 80.000 euros por La Pública que nos cambió, un proyecto que tiene como objetivo «poner en valor la universidad pública y su papel como agente democratizador».
- La Asociación Cultura, Educación e Innovación Social logra 70.000 euros para una iniciativa que tiene como objetivo «conocer la historia de España utilizando el arte como herramienta didáctica».
- El proyecto Diálogos intergeneracionales de Ideas en Guerra recibe 40.000 euros para su proyecto Diálogos intergeneracionales que tiene como objetivo generar diálogos intergeneracionales para la «reimaginación democrática, reflexionando desde los malestares sociales y las soledades a la justicia social».
- Mujeres Migrantes recibe también 40.000 euros para Tomar la Palabra, un proyecto que tiene como objetivo promover «la reflexión sobre la democracia, la ciudadanía activa, los derechos, la memoria democrática y las distintas formas de implicación en la vida pública, prioritariamente con jóvenes y descendientes de inmigrantes residentes en la ciudad de Madrid».
- La Asociación Hazlo Accesible tiene como objetivo «fomentar la democracia cultural de los jóvenes en situación de vulnerabilidad o discapacidad en la Comunidad de Madrid mediante modelos de cogobernanza que impacten en las políticas públicas». La cuantía de esta subvención será de 40.000 euros.
- La Asociación Cultural Desarrollo y Arte y su proyecto La memoria del barrio, que busca «favorecer la participación social y cultural de jóvenes inmigrantes de segunda generación en el barrio de Tetuán» será regada con 40.000 euros.
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