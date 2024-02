El diputado del PSOE detenido por violencia machista aporreó la puerta al grito de «¡Ábreme, zorra!»

El socialista Ángel Hernández, nº 2 del PSOE, fue detenido el pasado lunes 5 de febrero por aporrear la puerta de la vivienda de su novia mientras gritaba: «¡Ábreme la puerta, zorra!». Actualmente se está investigando al diputado por posible delito por violencia de género.

«Quiero hablar con mi novia. La tengo que ver por las buenas o por las malas y esto no va a quedar así», decía el procurador mientras aporreaba la puerta de la casa de su pareja sentimental, antes de que los vecinos llamasen a las autoridades y fuese detenido por la Policía Nacional.

Actualmente, Hernández se encuentra en libertad provisional por decisión del Juzgado de Primera Instancia e instrucción nº 3 de Soria, que le atribuye los delitos de amenazas, acoso, coacciones y maltrato, además de atentado y resistencia a los agentes de la autoridad, debido a que le causó lesiones leves a dos agentes.

Según informa el periódico Diario de Castilla y León, el socialista gritó a su novia que le abriese la puerta y le espetó «¡zorra!», una palabra además que se ha visto envuelta en la polémica en los últimos días por la canción -apoyada por el líder socialista- que representará a España en Eurovisión, y cuyo nombre hace alusión a este insulto.

Este mismo medio asegura que el lugar teniente se resistió a ser detenido por las autoridades, a las que les dijo: «No sabéis lo que estáis haciendo. Soy aforado, no me podéis detener». Y una vez ya en la comisaría, el político siguió insistiendo en su autoridad: «Voy a hablar con mis amigos para que os manden a Melilla, a los policías que me han detenido».

Según el mismo diario, la víctima y pareja sentimental del socialista, es agente de Policía Nacional y precisamente está destinada al servicio de Violencia de Género. Hernández y la víctima mantenían una relación sentimental de meses, y después de una discusión, ella decidió regresar a su casa. Fue en ese momento cuando se presentó allí y aporreó la puerta del hogar mientras le gritaba «¡zorra!».

Abanderado contra la violencia de género

Conviene recordar que este diputado es uno de los parlamentarios socialistas que más ha reivindicado la lucha contra la violencia machista y en defensa de las políticas feministas. Hasta el punto que el socialista publicaba en su cuenta X (antes conocido como Twitter) mensajes donde aseguraba que él luchaba contra este tipo de violencia: «YO ME PLANTO (sic) contra la Violencia Machista!!!», reza la publicación.

YO ME PLANTO contra la Violencia Machista!!! pic.twitter.com/8YxZ7WGJJT — Ángel Hernández Martínez (@angelherma) November 25, 2018

Incluso llegó a publicar mensajes donde culpabilizaba a la «ultraderecha y al PP» de abanderar un discurso contra la violencia machista: «Negar la existencia de la violencia machista, coaccionar a las mujeres que deciden abortar, promover la xenofobia… ¿Qué va a ser lo siguiente? Puede parecer que hablamos de la ultraderecha, pero es que el PP (sic) quien los ha metido en las instituciones y tienen el mismo discurso», indica en una publicación de hace apenas un año.

Negar la existencia de la violencia machista, coaccionar a las mujeres que deciden abortar, promover la xenofobia… ¿Qué va a ser lo siguiente? Puede parecer que hablamos de la ultraderecha, pero es que el PP quien los ha metido en las instituciones y tienen el mismo discurso. — Ángel Hernández Martínez (@angelherma) January 27, 2023

Sánchez sobre la canción ‘Zorra’

Precisamente la palabra «zorra» se ha visto envuelta en una gran polémica en los últimos días, y es que así se llama la canción que va a representar a España en el festival musical Eurovisión. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha valorado muy positivamente la elección de la canción Zorra y aseguró que «a la fachosfera le hubiera gustado tener el Cara al sol» pero que a él le «gusta más este tipo de canciones», defendiendo el tema del dúo Nebulossa.

La canción tiene una letra reivindicativa pero las críticas no han tardado en llegar por la utilización de un término peyorativo para reivindicar el feminismo. Eso sí, para Sánchez no hay problema: «El feminismo es justo, pero también puede ser divertido. Al final está hablando de cosas que yo creo que compartimos una amplia mayoría de mujeres y de hombres. Es la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres», ha señalado.