La agenda bilateral del presidente del Gobierno en Roma no es especialmente importante. Pese a acudir a una cita tan relevante como es la reunión del G-20, que en esta ocasión se reúne en la capital italiana, Pedro Sánchez sólo ha conseguido cerrar una reunión con cuatro líderes de las principales potencias mundiales. Entre ellos no está Joe Biden, que sin embargo le ha invitado a un evento multitudinario para hablar de los suministros de energía. Será la cuarta vez, tras tres reuniones y un viaje del líder socialista a EEUU, que no puede reunirse con él.

Sánchez, durante su estancia en la capital romana, se verá con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; el primer ministro de Australia, Scott John Morrison; el presidente de Argentina, Alberto Ángel Fernandez, y su homologo indio, Ram Nath Kovind. Una vez más el jefe del Ejecutivo español no ha sido capaz de convencer al presidente estadounidense Joe Biden para tratar temas de interés para ambos países.

El mandatario estadounidense, en el marco del G-20, sí mantendrá encuentros bilaterales con otros líderes europeos como el anfitrión, el italiano Mario Draghi, o el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Desde su elección, hace ya diez meses, Sánchez no ha logrado más que un paseíllo de apenas treinta segundos con Biden en una cumbre de la OTAN.

La escasa agenda internacional del presidente español sorprende dada la oportunidad que una reunión como la del G-20 ofrece a los participantes. Es un marco ideal, por la cantidad de personas que se dan cita, y por la discreción del entorno completamente blindado, para mantener relaciones con otros líderes mundiales que raramente se puedan producir en el ajetreado día a día de los mandatarios.

Moncloa oculta su agenda

La poca actividad bilateral del presidente del Gobierno en Roma es, quizá, la razón por la que la Secretaría de Estado de Comunicación oculta ya con el viaje empezado la agenda de Sánchez en Italia. Hasta el momento Moncloa se ha negado a remitir a los periodistas que cubren el viaje la agenda de todo el fin de semana, como suele ser habitual en este tipo de desplazamientos, para poder organizarse. El equipo del presidente sólo ha difundido los actos en los que ha participado este viernes, de carácter económico y cultural.

Evento de Biden

Aunque no tendrá encuentro bilateral con Joe Biden, en Roma, Sánchez sí verá al presidente de Estados Unidos. Ambos coincidirán, como mínimo, en un encuentro masivo que ha convocado Biden aprovechando la coincidencia de todos los líderes en la ciudad para hablar del suministro de energía. Se trata de un evento masivo al que el presidente español acude como uno más. Durante la última reunión anual de las Naciones Unidas, hace unas semanas, el norteamericano ya organizó un acto similar para hablar de las vacunas, en el que Sánchez intervino por videoconferencia.