El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que este domingo conversó con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para trasladarle «todo el apoyo y solidaridad de España» tras la invasión de Rusia. Pero el líder ucraniano no ha incluido este contacto en la larga lista de agradecimientos que ha publicado en redes sociales, donde dejó cuenta de las conversaciones que mantuvo con los mandatarios de los distintos países.

«Acabo de conversar con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para mostrarte todo el apoyo y solidaridad de España ante la intolerable invasión de Putin. Hoy hemos enviado dos aviones del Ejército del Aire con 20 toneladas de ayuda, equipos de protección y material sanitario», afirmó Sánchez en un mensaje colgado en las redes sociales. Mensaje que también compartió en inglés.

Zelenski ha hablado hasta el momento con multitud de dirigentes internacionales, pero en ningún momento ha mencionado a Sánchez. Esto demuestra el escaso peso internacional del presidente español en el mundo, como ya ocurrió cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, excluyó a Sánchez de su ronda de contactos con los aliados de la OTAN para tratar la crisis en Ucrania.

Fuentes próximas al Gobierno ucraniano aseguran que «Zelenski no ha citado a Sánchez en sus mensajes debido a que no han visto grandes compromisos en la defensa de Ucrania frente al ataque ruso». Sánchez gobierna en coalición con Podemos, una formación que se ha mostrado en contra de las sanciones a Rusia y también ha rechazado el envío de armamento por parte de la UE a Ucrania para defenderse.

La lista de Zelenski

El último dirigente con el que ha hablado el presidente ucraniano ha sido el primer ministro de Japón, Fumio Kishida. Sí que ha mencionado también a los dirigentes de nuestros países vecinos: el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y el de Francia, Emmanuel Macron.

Talked with Prime Minister of Japan @kishida230. Thanked for a strong support to 🇺🇦 in countering aggression. 🇯🇵 allocates $100 million to the already approved aid of $100 million, fully supports tough sanctions against Russia. Thank you! A truly global anti-war coalition works.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2022