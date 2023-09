Sánchez no votó la reforma de la Ley Montero que ha rebajado la pena a un miembro de ‘La Manada’

Desde la aprobación de la ley del sólo sí es sí de Irene Montero, más de 1555 violadores y pederastas han visto cómo se rebajan sus penas, y 117 han sido excarcelados. El 20 de abril de 2023, tras comprobar las terribles consecuencias que estaba teniendo la ley, el Congreso aprobó su reforma gracias a los votos del Partido Popular en una votación a la que no acudió Pedro Sánchez.

Fue el propio partido de Sánchez el que propuso la reforma de la ley de Montero, cuya entrada en vigor en octubre de 2022 provocó la rebaja de las penas de más de mil agresores sexuales, pero Pedro Sánchez no llegó a acudir a la votación de la reforma. El entonces jefe del Ejecutivo se ausentó del Congreso para visitar el parque nacional de Doñana.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, sí acudió a la votación de la reforma de ley, pero lo hizo para votar en contra. Entonces, Díaz formaba parte de Podemos, y siguió todo el debate de la reforma desde su escaño (aunque votó telemáticamente), junto a los asientos vacíos de la mayoría del Gobierno, entre ellos, de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

El Partido Popular sí apoyó la proposición de los socialistas con el fin de paliar las terribles consecuencias de la norma que salió del Ministerio de Igualdad, y que ha rebajado condenas de violadores y pederastas por todo el territorio nacional. Fue el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien aseguró que Sánchez no acudió a la votación porque no podía «soportar la vergüenza», y añadía: «Si te has equivocado, da la cara, pide perdón, vete al Congreso y vota a favor de la reforma de la ley».

La reforma de la ley del sólo sí es sí contó con el apoyo del PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Foro Asturias y Navarra Suma. Junts se abstuvo y ERC, Bildu y Podemos rechazaron la reforma, que finalmente fue aprobada gracias al apoyo del PP.

Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado en un año, de 15 a 14 años, la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a uno de los cinco condenados de la Manada, al aplicar la horquilla que más favorece al reo, y teniendo en cuenta la ley del sólo sí es sí.