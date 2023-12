Sánchez no dejará cotizar a las empresas del Ibex si en 2024 no tienen el 40% de mujeres en el consejo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva Ley de Paridad, que obligará a que haya una presencia de al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales y los órganos constitucionales.

La nueva norma entra de lleno en el sector privado, bajo amenaza de severas sanciones. Las sociedades del Ibex, por ejemplo, deberán tener una representación paritaria ya en junio del año que viene. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha advertido que las sanciones por incumplimiento irán desde multas a la suspensión de la cotización de la empresa.

En este sentido, la primera versión de la Ley de Paridad modifica la Ley de Sociedades de Capital, incluyendo la obligación de elaborar y publicar un informe anual sobre igualdad de género en el consejo de administración, en el que habrá de constatarse el cumplimiento de la ley. De no hacerlo, se considerará una infracción grave que, entre otras sanciones, incluye multas por hasta «el 2 por ciento de los recursos propios de la entidad infractora», «suspensión o limitación del tipo o volumen de las operaciones o actividades que pueda realizar el infractor en los mercados de valores durante un plazo no superior a un año» o incluso «la suspensión de la condición de miembro del mercado regulado o del sistema multilateral de negociación correspondiente por plazo no superior a un año».

«Meritocracia»

Preguntada por las posibles «resistencias» en el mundo empresarial ante esta Ley de Paridad, la ministra ha señalado que «todas las empresas quieren las mejores beneficios, y eso viene de la mano de la meritocracia». «Una sociedad que avanza hacia la paridad es una sociedad que confía en la meritocracia, que respalda que los mejores y las mejores lleguen a los puestos de decisión en la empresa, por eso, cualquier consejo de administración abrazará estas medidas, que van en la dirección de mejorar sus resultados económicos», ha valorado.

La ministra ha explicado que en los consejos de administración de las sociedades del Ibex, «que van a ser las que den ejemplo», se aplicará la regla de paridad a partir del 30 de junio del año que viene. Para las empresas de más de 500 millones de capitalización, se ampliará el plazo un año más, y dos en el caso de las cotizadas que no lleguen a esa cantidad. La Comisión Nacional del Mercado de Valores se encargará de la inspección. «Todos aquellos incumplimientos serán considerados infracciones graves», ha advertido Redondo, que ha amenazado con «sanciones que van desde multas importantes hasta incluso la suspensión de la cotización de la empresa incumplidora».

«Este tema no es baladí, es central para el Gobierno feminista que preside Pedro Sánchez», ha afirmado la ministra, que ha avisado: «Vamos a ir con todo con esa ley. La meritocracia sin paridad no es posible».

Redondo ha señalado que en España existe un «problema de machismo estructural», que es «un problema secular» y ha argumentado que era necesario «romper los techos de cristal en los sectores privados, que es donde había que ser más ambiciosos».

«Es el primer proyecto que este Gobierno fuertemente feminista presenta en la legislatura. Es una declaración de intenciones», ha enfatizado.

Esta norma actualiza la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007. La ley se había aprobado ya en segunda vuelta y remitido al Congreso en la pasada legislatura, pero decayó por la convocatoria de elecciones generales.