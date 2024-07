Rodrigo, el joven curado de cáncer con las máquinas que dona Amancio Ortega: «No entiendo las críticas»

Rodrigo López, es un joven que, con tan sólo 14 años, le diagnosticaron Sarcoma de Ewing. Su lucha, junto con la de su familia, ha sido constante y, gracias –en parte– a la máquina de protonterapia de la Clínica Universidad de Navarra, puede cantar victoria. Fue, precisamente, el 22 de diciembre de 2021, cuando le dijeron el grave diagnóstico. «Recuerdo la cara del médico cuando me dijo que me iban a poner un tratamiento y que se me iba a caer el pelo, pero para nada imaginaba esto», dice Rodrigo al comenzar la entrevista. El joven dice que, la buena actitud, ha sido el punto más fuerte para poder llevar bien la enfermedad. «Tienes más esperanza si cada día piensas de verdad que te vas a curar», sentencia. Gracias a las donaciones de Amancio Ortega, está previsto que este tipo de máquinas y técnicas médicas se expandan y se construyan por diferentes puntos de España.

La protonterapia es un tratamiento contra el cáncer y sus síntomas que usa protones en lugar de rayos X, limitando el daño sobre tejidos sanos. Uno de los tantos beneficios de esta técnica médica, es que no se expone al paciente a una radiación completa, sólo en la zona que se desea tratar. «Hay una diferencia enorme con la quimioterapia, Rodrigo venía media hora, se metía en la máquina de la CUN (Clínica Universidad de Navarra) y cuando salía, hacía su vida completamente normal», argumenta Alonso López, el padre de Rodrigo. «Es un palo enorme, te cambia la vida por completo, desde entonces no duermo igual», dice el padre cuando comienza a relatar la historia. Hace 3 años que el joven acudió a su pediatra para ponerse una vacuna y entonces le descubrieron un bulto que tenía en la espalda «y le mandó hacer una prueba para ver qué era», continúa el padre.

Rodrigo, como aficionado del fútbol y sobre todo del Real Madrid, cuenta que lo más complicado para él fue dejar de jugar al fútbol y no poder ir al colegio para ver a sus amigos. «Mucha gente se queja de ir al colegio, pero cuando no puedes ir y no puedes estar con tus compañeros, lo echas de menos», comienza relatando. Recuerda, además, cuando el médico le dijo que a partir de ese momento, tenía que someterse a un tratamiento que haría que se le cayese el pelo poco a poco. «Pero eso no fue lo que más me molestó porque el pelo crece», dice con una leve sonrisa. Sin embargo, para Alonso, el padre de Rodrigo, lo más complicado fue contárselo a sus familiares. «Decírselo a mi mujer fue lo más duro, porque además ella es italiana y sus padres estaban en Italia, aunque cuando se enteraron se vinieron a Madrid», a lo que añade que «el día que nos dijeron el primer diagnóstico estaba solo y es muy muy duro», dice Alonso con los ojos llenos de lágrimas.

«Mira, una anécdota que te quiero contar es que cuando pasamos por la carretera, cerca de la Clínica Universidad de Navarra, Rodrigo siempre dice que los mejores recuerdos los tiene de aquí», dice Alonso mientras mira a su hijo que asiente. El acompañamiento a cada paciente se ha hecho de manera individual y muy personalizado. «Cuándo veíamos a otros familiares en situaciones similares nos entendíamos perfectamente», dice Alonso. En ese momento, tras contar el duro camino por el que han tenido que pasar, aprovecha para decir que «no es porque esté aquí, pero se ha portado fenomenal, ha sido un chico con mucha actitud y eso nos ha ayudado a la familia, gracias a Dios», cuenta.

Por su parte, Rodrigo, también aprovecha la entrevista para dar las gracias a sus padres y hermana. «Mis amigos también me han ayudado mucho, pero los que han estado realmente todos los días a mi lado han sido mis padres y mi hermana, que siendo más joven que yo, ha sacrificado muchas cosas por mí y por eso le debo tanto», dice, orgulloso de ella.

En la Clínica Universidad de Navarra, este periódico también pudo hablar con uno de los doctores especializados en protonterapia que conoce de cerca el caso de Rodrigo López. Se llama Felipe Calvo y es doctor científico de la Unidad de Protonterapia de la Clínica y lo primero que cuenta a OKDIARIO es que la buena actitud es lo más importante para llevar bien cualquier problema. «Rodrigo es un ejemplo en eso, y lo veo en muchos niños y niñas pequeños, son ciudadanos ejemplares, muy empáticos y buenazos», comenta el doctor.

La protonterapia es un avance médico que, según comenta Felipe Calvo, ayuda cada vez a más personas porque no se les expone a una radiación completa. «Actúa por puntos de impacto y capas de tratamiento», relata.

Rodrigo, su padre y su médico también hablan de la polémica generada por las donaciones de Amancio Ortega destinadas a construir máquinas para este tipo de terapias y sobre las críticas que recibió por parte de Podemos.

«Este regalo es muy emocionante y es un tesoro para los médicos españoles, no entiendo las críticas a estas donaciones», dice el doctor Calvo sin querer hablar más de este tema. Del mismo modo, Alonso López, aprovecha para decir que «las críticas a este avance son sectarias y no van más allá de intereses políticos, desde luego, no lo han pensado mucho», dice con indignación.

El doctor también comentó la importancia de una buena comunicación para poder contar a niños y padres un mal diagnóstico. «Antes no se estudiaba esto, si tenías un buen profesor le copiabas, pero ahora es una rama fundamental de la medicina», a lo que añade que «hay que saber decir la verdad siempre, la verdad tolerable, no se pueden decir cosas crueles ni a los niños ni a los padres», sentencia.

El especialista Felipe Calvo desprende una sonrisa cuando se le pregunta por los dibujos que le hacen los niños que están en la propia unidad: «Aquí hacemos un trato muy personalizado, con muy buenos especialistas y psicólogos que siempre están del lado del paciente», dice.

Ahora, gracias a esta máquina de protones –sólo hay dos en España y están en Madrid–, Rodrigo está comenzando un nuevo camino. Esta vez, mucho más esperanzador y con alegría, aunque reconoce que todavía tienen tensión. «Ya nos pasó una vez con la quimioterapia y todavía no queremos cantar victoria, pero estamos contentos», y finaliza la entrevista con una sonrisa.