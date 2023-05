Rocío García quiere conectar Alcobendas con Madrid Nuevo Norte: «Ya está hablado con Almeida»

Rocío García, candidata del Partido Popular a la alcaldía de Alcobendas, ha anunciado, en una entrevista a OKDIARIO, que quiere conectar Alcobendas, directamente, con Madrid Nuevo Norte. La candidata ha desvelado que se reunió con José Luis Martínez-Almeida y que el alcalde de Madrid está de acuerdo. Rocío García afirma en la entrevista que quiere que Alcobendas vuelva a ser una ciudad «dinámica, atractiva y de referencia en la Comunidad de Madrid».

Rocío García ha explicado que «en la carretera de Fuencarral, que es un acceso fundamental para vecinos y trabajadores, vamos a crear el Boulevard Madrid Norte para revitalizar toda esa zona del polígono industrial, cambiar los usos y hacerlo más atractivo. Quiero que esa zona dé continuidad a Madrid Nuevo Norte, que se queda en las puertas de Alcobendas y no quiero que se quede en las puertas, sino que entre en nuestra ciudad». La candidata ‘popular’ cuenta que «hay un tramo de carretera de Fuencarral que quiero que lo recepcione el Ayuntamiento de Madrid para dar continuidad a Madrid Nuevo Norte y que se una a nuestro Boulevard». Asegura que está ya hablado con Almeida, que está de acuerdo y que la voluntad política de ambos es llevarlo a cabo.

La candidata ‘popular’ se muestra muy crítica con la «suciedad, pintadas y grafitis de las calles, el abandono general de la ciudad y la dejadez de la gestión municipal del actual equipo de gobierno». El PP ganó las elecciones en 2019, pero Ciudadanos entregó el gobierno al PSOE. Cs se repartió con los socialistas dos años la alcaldía y ahora gobiernan, además, gracias a Podemos. Rafael Sánchez Acera, del PSOE, fue alcalde la primera mitad de la legislatura y, actualmente, lo es Aitor Retolaza de Ciudadanos, partido que, a su vez, sufrió una escisión hace dos años. El alcalde Retolaza ni siquiera se presenta ahora por Ciudadanos, sino en alianza con formaciones locales. Según las encuestas, Rocío García estaría cerca de conseguir la mayoría absoluta en Alcobendas si absorbe, de forma práctica, el voto del centroderecha.

Para ello, la candidata recorre a pie, a diario, la ciudad de 117.000 habitantes. Rocío García acude ‘a pie por Alcobendas’ (así se llama su campaña) a las reuniones con vecinos, empresarios, comerciantes o asociaciones. Y lo hace, más de una vez, con el carrito a cuestas del bebé que tuvo hace un año. «Me encanta pasear por mi ciudad. Al principio -confiesa- nadie me saludaba y ahora, a veces, llego tarde porque me paran vecinos, comerciantes y me cuentan sus cosas. Es algo esencial para un candidato a alcalde. Me sirve para visualizar cosas del día a día que pueden pasarnos desapercibidas». Por ejemplo, la guerra que tuvo con bolardo roto y tirado en una acera, que, durante semanas, denunció en sus redes sociales como muestra de la «dejadez absoluta y el mal funcionamiento de los servicios municipales por la falta de impulso político del gobierno municipal». De un día para otro, el bolardo desapareció, pero tampoco fue repuesto. Allí sigue el hueco.

La suciedad es, según Rocío García, otra de las grandes preocupaciones de los vecinos. «La ciudad está degradada y muy sucia», afirma categóricamente. El vídeo de una enorme rata paseando por el hall del propio Ayuntamiento de Alcobendas se hizo viral hace unas semanas. Potenciará los servicios de limpieza («el barrendero de tu calle», señala) en todos los distritos de la ciudad y va a crear un teléfono para denunciar grafitis y pintadas y que una brigada especial, de nueva implantación también, las limpie en 72 horas. Reconoce que el objetivo de ‘Grafitis 0’ no es fácil, pero señala que «seremos muy exigentes con los plazos en cuanto recibamos la llamada de denuncia de un vecino o de un comerciante».

Rocío García se ha reunido con los comerciantes del centro, «hartos», asegura, de que las obras «mal planificadas y ejecutadas por el ayuntamiento estén afectando a sus negocios». Hace poco se manifestaron con cacerolas. Comercio local, familia y vivienda van, para la candidata del PP, unidos. Denuncia que «PSOE y Cs no han hecho ni una vivienda en cuatro años» y se propone desarrollar el proyecto de Los Carriles Valgrande con 8.000 viviendas. Piensa, además, crear la ‘tarjeta familia’ de 500 euros para gastarla, exclusivamente, en el comercio local de Alcobendas y ya tiene hablado con el gobierno regional crear, por fin, la Escuela Oficial de Idiomas, «una vieja reivindicación de nuestra ciudad». En la entrevista, Rocío García, explica su proyecto de ‘Alcobendas in Game’ para el ocio de los jóvenes y la formación de los padres en el terreno digital y confiesa sentirse «enriquecida» con las propuestas de la población hispana de Alcobendas que ha incorporado a su programa. «Muchos -cuenta- vienen de sufrir el comunismo en sus países».

Si el 28M Rocío García es elegida alcaldesa de Alcobendas tomará posesión del cargo el 17 de junio. Un día antes, su hija Fabiola habrá cumplido un año. Su primer cumpleaños: «El día de mi presentación lo dije y quiero volver a repetirlo aquí. Pedí perdón a mi marido y a mi hija por el tiempo que les estoy robando. Pero quiero que Fabiola crezca en la mejor ciudad de la Comunidad de Madrid. El tiempo que ahora le estoy robando es para que, en un futuro, se sienta orgullosa del trabajo de su madre».