Rectificación de Leticia de la Hoz

En relación con ​el artículo publicado el 17 de junio de 2026 bajo el titular “Leticia de la Hoz no es penalista: su despacho es una consultora que «asiste a empresas a implantarse en otros países»”, Leticia de la Hoz Calvo ejercita su derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/84 de 26 de marzo y desea poner de manifiesto lo siguiente:

«Es rotundamente falso que Dña. Leticia de la Hoz participase, en enero de 2025 ni en ninguna otra fecha, en reunión alguna celebrada en un despacho de la calle Felipe II de Madrid con Dña. Leire Díez. Y es igualmente falso que, en esa ni en cualquier otra reunión, Dña. Leticia de la Hoz pidiera o propusiera a investigado alguno que falsease su testimonio a cambio del archivo de su causa.”