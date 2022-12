El pasado 14 de marzo de 2022 los socialistas de la comarca de Cariñena (Aragón) se conjuraban para echar de su cargo mediante una moción de censura a su compañero de partido José Luis Ansón, el presidente del citado organismo. Pero la pretensión del aparato socialista de Ferraz de colocar a Lucio Cucalón, un candidato propuesto por Félix Bolaños, para que ganase la moción y se proclamase nuevo presidente de la Comarca no tuvo éxito. Ahora tras una larga batalla legal el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) confirmó el pasado 14 de noviembre que el intento de expulsar a Ansón de la Comarca en realidad se había celebrado, pero que la mesa disolvió ese pleno y, por tanto, una sentencia anterior que obligaba a celebrar ese pleno había quedado perfectamente ejecutada. El problema es que ahora al PSOE sólo le quedará acudir al Tribunal Supremo para desalojar a «su» alcalde del sillón donde le colocaron los «suyos». Una sentencia firme les permitía celebrar el pleno a los que presentaban la moción, pero como fue disuelto por una «mesa de edad», la Justicia entiende que el pleno sí se celebró.

Lo más fácil es que los denunciantes, concejales socialistas, esperen a las próximas elecciones municipales de 2023 para ver cómo se divide el poder de nuevo en esta pequeña comarca aragonesa. ¿Qué ocurrió en el pleno? Pues que la comarca encargó un informe jurídico y así disolvieron el pleno que pretendía celebrar una moción de censura de algunos concejales socialistas contra el presidente de la comarca de Cariñena.

Pero la asamblea del consejo comarcal formado por 19 alcaldes -10 PSOE, cinco PP, dos ChA, uno PAR y uno Cs- tuvo que disolverse aquel entre otras causas, por la denuncia «por falsedad documental al ministro Bolaños, por considerar falso el contenido del certificado de expulsión del señor Ansón». Ese informe jurídico explicaba que el 29 de septiembre de 2021 se interpuso «denuncia contra Félix Bolaños y Óscar Santos Plaza, por la presunta comisión de un delito de falsedad documental. En concreto, por el certificado aportado por el PSOE en el que se indica que la expulsión del Sr. Ansón del PSOE es firme», y como Ansón se negó a marcharse al Grupo Mixto sus propios «compañeros» de partido le plantaron una moción de censura para echarlo.

El problema entre Ansón y el PSOE viene de lejos, cuando el actual presidente de la comarca y alcalde socialista de Tosos llegó a la presidencia de la comarca de Campo de Cariñena y comenzó a denunciar irregularidades en la gestión del anterior presidente, el socialista Sergio Ortiz, actual diputado autonómico. En aquella denuncia, ampliamente recogida en su día por OKDIARIO, se decía que Ansón, «afiliado al PSOE, fue nombrado presidente de la comarca de Campo de Cariñena, en julio de 2019» y que una vez «nombrado presidente de la referenciada Administración Pública, pudo constatar, al parecer, la existencia de profusas irregularidades, algunas de ellas potencialmente constitutivas de ilícitos penales».

A partir de ese momento, Ansón explicó que «empezó a sufrir presiones por parte de múltiples cargos del Partido Socialista Obrero Español, con la finalidad de que retirase las denuncias formuladas, habida cuenta de que las mismas ponían de manifiesto supuestas conductas antijurídicas penalmente reprochables que podían perturbar los resultados electorales de dicho partido político».

Fue tras esta batalla política cuando el PSOE intentó expulsar a Ansón al Grupo Mixto y su partido presentó a Lució Cucalón, ex alcalde del municipio de Aguarón, como candidato a la Comarca.

Pero el nuevo candidato tenía problemas acumulados durante su gestión como alcalde de ese municipio y aquel pleno duró apenas 30 minutos, sin que se celebrase la moción y mucho menos que llegase a ser votada, ya que tras constituirse la preceptiva mesa de edad, la presidencia de la misma recayó en el consejero de la demarcación y concejal de Aguilón, Andrés Herrando (PP), que explicó que debido al citado informe jurídico «se constata que la moción no reúne los requisitos exigidos (en la ley electoral)», instando a que se levantase la sesión.

Entonces el PSOE con seis de sus representantes en la Comarca, con Cucalón al frente, acudieron a los juzgados para que les dejasen realizar el pleno de nuevo, presentar la moción y poder echar a Ansón. Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza entendió del asunto, pero Ansón se defendió y tras una larga batalla jurídica el conflicto acabó en la sección 1 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que dictó en contra del recurso de apelación presentado por los seis alcaldes contra una sentencia que desestimaba la no celebración del pleno en la Comarca de Cariñena y venía a decir que la desconvocatoria del mismo se ajustaba a derecho porque el pleno, aunque no se hubiese presentado la moción, sí se había celebrado. En resumen, que los denunciantes no tienen razón y les condena en costas, eso sí, no superiores a 300 euros y Ansón seguirá al frente de la comarca porque aunque el PSOE recurra al Tribunal Supremo sería normal que antes llegasen las elecciones municipales en Aragón que hubiese un auto del Supremo en uno u otro sentido.