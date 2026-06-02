El PSOE de Pedro Sánchez no hará ninguna investigación interna después de que el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz desvelara que hubo 22 reuniones entre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la ex militante socialista Leire Díez en la sede nacional del partido en la madrileña calle de Ferraz.

Según fuentes de la formación, el PSOE se da por satisfecho con las indagaciones internas que tuvieron lugar tras estallar el caso. Entonces, el jefe del Ejecutivo anunció una «auditoría externa» de las cuentas de la formación. Lo haría, según Sánchez, «para eliminar cualquier sombra de duda que pueda tener, lógicamente, la ciudadanía después de conocer las informaciones» sobre la corrupción.

Lo hizo después de la dimisión del que había sido hasta entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La mano derecha de Sánchez dejó el cargo cercado por un presunto caso de corrupción que evidenció un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En su informe, se descartó la existencia de financiación ilegal del PSOE pese a que todavía hay abierta al respecto una investigación policial y judicial en la Audiencia Nacional, con el juez Ismael Moreno, tras su derivación desde el Tribunal Supremo. Sin embargo, admiten también que esa investigación no revisó las llegadas de Leire: «No iban buscando si hubo 23 visitas».

«El harakiri, hace un año»

«El harakiri ya nos lo hicimos hace un año», aseguran desde Ferraz. Es decir, que no volverán a abrir las tripas de la formación para revisar cómo una militante de base, según se definía Leire Díez, entró 22 veces en la sede nacional del partido para reunirse con Cerdán.

El auto del juez señala la «puesta a disposición por parte de Santos Cerdán de la logística del partido». Y, entre otros hechos, señala que se celebraron reuniones «en la sede ubicada en la Calle Ferraz»: «Se cuantifican en al menos 22, la mayor parte de las cuales celebradas entre Santos Cerdán y Leire Díez y que habrían servido para la coordinación y dación de cuentas efectuada por Leire».

La primera cita tuvo lugar el 26 de abril de 2024, dos días después de la famosa carta a la ciudadanía en la que el presidente del Gobierno anunció que se tomaba cinco días de asueto para reflexionar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo. La última cita fue el 11 de abril de 2025.

Otras 17 reuniones fuera de Ferraz

«Esta constante relación entre ambos no se circunscribió a la mantenida en reuniones celebradas en la sede, sino que, además de estas, se tiene constancia de al menos otras 17 reuniones celebradas entre Santos Cerdán y Leire Díez durante este periodo, de las cuales se desconoce la ubicación de su celebración o se producen fuera de la sede», aclara el auto del juez Pedraz.

Ahora, el PSOE cree que no es necesaria otra investigación para revisar las entradas de la ex militante a la sede del partido porque ya se hicieron todas las revisiones que los socialistas consideran convenientes. Además, se afanan en recordar que se presentaron todos los documentos que ha solicitado el juzgado.

«Somos los más interesados en conocer la verdad», aseguran desde Ferraz cuando se les interroga sobre esta causa. Sin embargo, no van a realizar más investigaciones internas para conocerla. Esa tarea recaerá en los juzgados.