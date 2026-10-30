El PP exige a Sánchez que destituya a Puente tras el accidente de Urda: «El país está herido»

Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, ha exigido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que destituya a Óscar Puente, o que el propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible presente la dimisión antes de su comparecencia en el Congreso por el accidente ferroviario de Urda, en el que han fallecido al menos 69 personas, según cifras oficiales. Es la primera vez desde la tragedia en la que el PP pide la dimisión o la destitución de Puente.

La portavoz de los populares ha apelado a las responsabilidades políticas porque «el país está en shock y herido» y asegura que «no es normal lo que está viviendo España», en referencia a la tragedia vivida en Toledo, meses después de otro trágico accidente, el de Adamuz, en el que murieron 46 personas y tras el que Puente no sólo no dimitió, sino que días después se jactó de hacer «muy bien» su trabajo.

Muñoz ha hablado de obviedades para referirse a la petición de la dimisión del titular de Transportes, y asegura que estas «hacen innecesario que nadie diga nada al respecto». Óscar Puente «tiene que dimitir», ha afirmado la portavoz y diputada del PP, que incide además en que «no hay ningún español en este país que no lo piense».

La portavoz parlamentaria también ha reprochado la política del Gobierno de Pedro Sánchez basada, a su juicio, en «una forma de resistir en el poder y no de gestionar». Según Muñoz, la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE), «insultar a todo el mundo de forma soberbia» o colocar a amigos «en lugar de técnicos» tiene «consecuencias».

Dicho esto, y en línea con la solicitud del Partido Popular para que el presidente Pedro Sánchez comparezca en la Diputación Permanente, Ester Muñoz ha exigido en una entrevista en RNE que el jefe del Ejecutivo «asuma responsabilidades» y acuda a petición propia al organismo que reemplaza a los plenos de las Cortes durante el periodo de precampaña y campaña electoral.

Sobre las palabras de Pedro Sánchez, que en días previos afirmó que «no es asumible» para un país como España tener dos accidentes ferroviarios en menos de un año, Muñoz ha reprochado al presidente «que dice una cosa y hace la contraria». Además, ha afeado al presidente del Gobierno que «no es congruente salir a los medios y que eso no tenga consecuencias».