Podemos recupera a Pablo Iglesias para su actividad política en esta precampaña de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. El que fuera vicepresidente segundo del Gobierno y candidato morado derrotado en las urnas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participará el sábado en un mitin de la formación de Ione Belarra en plena batalla interna con la plataforma Sumar que lidera la ministra comunista Yolanda Díaz.

En concreto, Pablo Iglesias participará en la Fiesta de la Primavera que Podemos ha organizado para los días 14 y 15 de abril en el Parque del Agua de Zaragoza, donde también intervendrán la secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2023, Ione Belarra, o la titular de Igualdad, Irene Montero. El cofundador de Podemos tomará la palabra el sábado en una charla que se ha denominado La disputa ideológica del S. XXI: geopolítica, crisis neoliberal y democracia. Aquí estará acompañado por la secretaria de Podemos Internacional y eurodiputada, Idoia Villanueva, la politóloga Arantxa Tirado y el activista Raul Sánchez.

Iglesias aparece en el cartel como «director de canal Red», que es precisamente la televisión por internet que viene utilizando para marcar la estrategia de los morados tras la irrupción de Sumar y el anuncio de Yolanda Díaz de aspirar con este proyecto a la Presidencia del Gobierno a finales de este año. Además de los mensajes lanzados por Iglesias en dicha canal, detrás de cada movimiento o posicionamiento de los morados en su pugna con el partido rosa de Díaz se ha visto la sombra del ex vicepresidente del Gobierno. Sin embargo, ahora, la actual dirección de Podemos ya no disimula esta sumisión a Iglesias, pese a su descalabro en Madrid en las urnas del 4-M de 2021, y directamente le exhiben sin pudor alguno. Supuestamente había abandonado la política.

Cartel de Podemos con la presencia de Iglesias.

Se da la circunstancia de que Pablo Iglesias, ex socio del socialista Pedro Sánchez en el Gobierno de coalición, viene utilizando su canal Red, como hiciera antaño con La Tuerka, para que Podemos y no Sumar sea la «fuerza hegemónica de la izquierda no socialdemócrata» tras el próximo ciclo electoral, que tendrá su momento clave en las generales previstas para finales de este 2023.

«Rol secundario»

La ministra de Igualdad y secretaria de Acción de Gobierno de Podemos, Irene Montero, ha vuelto a exigir este miércoles a Yolanda Díaz que se someta al proceso de primarias que suelen realizar los morados. «Hay quien cree que Podemos tiene que ocupar un rol secundario, por eso preferimos que lo decida la gente», ha señalado Montero en una entrevista en Rne. A su juicio, éste es es el «mejor» método para dirimir el peso de cada formación dentro de una confluencia amplia para las generales.

Además, la diputada de Unidas Podemos ha augurado a la ministra de Trabajo un futuro similar al de Íñigo Errejón, que osó enfrentarse a la dirección del partido morado. «Esto ya lo hemos vivido, en el año 2019 también hubo muchos analistas expertos y muchas voces que a Errejón le dijeron preséntate sólo, ve sin Podemos, sacarás un excelente resultado electoral», ha dicho en clara alusión a Yolanda Díaz, pese a que fue la vicepresidenta la ungida por Iglesias -sin proceso de primarias- como candidata de Unidas Podemos a la Moncloa.