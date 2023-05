Hubiera sido la guinda del vergonzoso pastel que cocinó ayer el ministro Félix Bolaños en la Puerta del Sol: que sus escoltas se liaran a tortas y le subieran a la fuerza al estrado de autoridades para contemplar el desfile militar del Dos de Mayo. Esa es lo que le hubiera gustado a Pablo Iglesias, muy enfadado porque en su opinión Ayuso «humilló» a un miembro del Gobierno que debería «haber hecho valer su autoridad».

El ex vicepresidente y presunto ex líder podemita cree que Bolaños debió utilizar a sus escoltas para apartar a la jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid, que le negó el acceso: «Una jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid no puede parar físicamente a un ministro del Gobierno del Estado».

El poder no lo da solamente el cargo, lo da también la actitud. Un jefe de protocolo de la Comunidad de Madrid no puede humillar la dignidad del Gobierno de España y sus ministros. Los escoltas no sólo están para evitar un atentado, también para abrir paso a un ministro, cuando… pic.twitter.com/vDshduAGCJ — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) May 3, 2023

«Y si la Comunidad de Madrid entiende que asume el bochorno de que esta señora detenga a un ministro, a mi entender el ministro tendría que haber asumido el bochorno de decirle a sus escoltas: me apartan ustedes, por favor, a esta señora porque estoy representando al Gobierno de España y yo represento a la soberanía popular», ha dicho Iglesias en una entrevista en TV3.

Iglesias ha insistido en varias ocasiones que la derecha ayer «humilló» al PSOE porque en estas situaciones «va sobrada» y «están acostumbrados a ejercer el poder lo tengan o no lo tengan», sobre todo cuando situó a su líder, Alberto Núñez Feijóo, por encima de Bolaños, pese a que es un mero senador dado que la figura del jefe de la oposición no está regulado en España.

«El señor Bolaños tendría que haber hecho valer su autoridad con una actitud distinta, porque los escoltas no están ahí exclusivamente para evitar que te peguen un tiro», ha apostillado Iglesias para recalcar que no se puede «humillar la dignidad» de un representante del Gobierno.