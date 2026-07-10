Pablo Iglesias clama en TVE por la ilegalización de PP y Vox: «La democracia se tiene que proteger»

Pablo Iglesias, fundador de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez, ha clamado en la televisión pública por la ilegalización del Partido Popular (PP) y de Vox. El ultraizquierdista, tertuliano del programa Malas Lenguas de TVE, ha argumentado que las mencionadas formaciones deslizan que «puede haber una suerte de fraude electoral» y se pregunta si «tiene sentido que sean legales» los partidos políticos que están denunciando la comisión de este delito.

«La derecha y la ultraderecha, a pesar de que todas las encuestas coinciden en que tendrían mayoría absoluta si se celebran elecciones, están señalando que puede haber una suerte de fraude electoral», comenta Iglesias, en una de sus intervenciones en la tertulia del programa liderado por Jesús Cintora.

«Que dos fuerzas políticas con representación parlamentaria estén poniendo sobre la mesa que el Gobierno estaría intentando cometer un delito tan grave, en un país en el que el fraude electoral ha existido», ha continuado, asegurando que «esto debería hacer reaccionar al Gobierno y a la judicatura».

El podemita, a continuación, se ha preguntado si «tiene sentido que sean legales partidos que están denunciando la comisión de delitos gravísimos a sabiendas de que están mintiendo», a lo que otra de las tertulianas le ha pedido que hable claro. «¿Estás hablando de que ilegalicen al PP?», le ha preguntado».

Pablo Iglesias delira en RTVE y pide ilegalizar a PP y Vox por dudar de un posible fraude electoral… para afirmar después que en el caso de Podemos lo hubo. ¿Entonces cuando en Podemos lo decían habría que haberlos ilegalizado? Es tan absurdo el enfoque que da hasta pena. pic.twitter.com/7Bset5BQUb — El Equidistante (@elequidistante) July 9, 2026

«Lo que digo es que la democracia se tiene que proteger. Si aquí hay una gente que está acusando al Gobierno de falsos delitos, a sabiendas de que está mintiendo, de que no es verdad, ¿cómo se defiende la democracia?», ha respondido entonces Pablo Iglesias, que se ha encontrado de nuevo con el freno de sus compañeros de tertulia, algo que no le ha hecho cejar en su empeño.

«Cómo que no. En este país se han ilegalizado partidos políticos. Si hay una fuerza abiertamente al margen de la ley, cuyo ex presidente dice, el que pueda hacer que haga –en referencia a una frase de José María Aznar– haciendo un llamamiento explícito, a que jueces, a que periodistas, a que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado utilicen el poder que tienen abiertamente en contra de la ley, ¿cómo se defiende la democracia?», ha finalizado Iglesias, quien se ha llevado un zasca inmediato. «Pues no ilegalizando a PP y Vox».