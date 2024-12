Óscar López acusa al juez Peinado de «prevaricador» y mentir en sede judicial

El secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, ha acusado al juez que dirige la causa contra Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, de «prevaricador» y de haber «mentido en sede judicial» para imputar al directivo del Instituto de Empresa (IE) Juan José Güemes. Una afirmación que se produce después de que Güemes negara que se había contratado a la mujer de Pedro Sánchez para dirigir África Center por el simple hecho de ser su esposa.

«Lo que hemos conocido hoy del señor Peinado es claramente prevaricador: es que el señor Peinado ha mentido en sede judicial y ha utilizado una mentira para imputar a otra persona», ha sostenido el líder de los socialistas madrileños. Las declaraciones de Óscar López tienen lugar después de que La Hora de la 1 de TVE haya publicado unos audios en el que el juez Peinado aseguró ante Guëmes que otra testigo en el Caso Begoña, la directora de Recursos Humanos de IE, Sonsoles Gil de Antuñano, habría dicho que se contrató a Begoña Gómez por ser «la esposa del presidente del Gobierno», cuando en realidad no explicó las razones de ese contrato.

López ha asegurado que se están conociendo cosas «muy muy preocupantes en un Estado de derecho», como que el juez Peinado ha admitido a trámite una querella por parte de Manos Limpias «sin ninguna prueba, con cuatro titulares de prensa», y luego con instrucciones «claramente prospectivas» que «van cambiando de asunto, que se alargan en el tiempo durante meses, y para el que todo vale».

De hecho, ha proseguido, «ha salido imputado» el directivo del Instituto de Empresa (IE) y también ex consejero madrileño Juan José Güemes por una afirmación «que no se ha hecho en sede judicial» y que «el juez dice que sí se ha hecho». «Parece ser que el juez ha mentido en sede judicial y ha utilizado una declaración que no se produjo», ha sentenciado.

Güemes compareció como testigo el pasado 19 de noviembre y, cinco minutos después de acabar su declaración -en la que negó que se contrata a Gómez por su condición de esposa de Sánchez-, el juez Peinado acordó imputarle «al apreciar contradicciones entre su declaración como testigo» y la directora de Recursos Humanos del IE.

Enfrentamiento entre Peinado y Güemes

El magistrado le ha preguntado a Güemes si se refiere a que la directora de Recursos Humanos «falto a la verdad», a lo que el directivo ha contestado que no conoce la declaración de su compañera. Esta respuesta ha provocado el enfado del juez Peinado, que le ha reprochado que ya se lo está diciendo él mismo.

Tras esto, Peinado ha cuestionado la motivación real por la que Begoña Gómez fue contratada. «¿Cuáles son esas credenciales por las que se contrató a la esposa del Presidente?». Güemes ha explicado que no conserva el currículum, pero que el contrato se formalizó el 1 de agosto de 2018. Esto ha provocado un nuevo enfado del juez, que ha seguido insistiendo en la motivación real, «si no tiene copia de su currículum ni explica por qué el contrato se formalizó tras la llegada de Sánchez a la presidencia». De esta forma, el juez ha concluido que Güemes pasa de testigo a imputado y que «recibirá una nueva citación para comparecer con asistencia letrada».