El paso de las navidades ha dejado huella en las residencias de mayores por el Covid. La cifra de muertes por semana se duplica con respecto al inicio de las fiestas y alcanzó los 80 fallecimientos semanales. La cifra ha sido recogida ya por el Imserso y confirma un notable aumento de la letalidad de los más vulnerables desde el inicio de noviembre: el dato se multiplica por nueve.

Ómicron ha impactado en los contagios. Y lo ha hecho igualmente en las residencias de mayores con un saldo muy visible en la mortalidad. Así, la semana que abarcaba el inicio de las navidades, la que comenzó el 20 de diciembre, dejó un saldo de 41 muertes. Y la última de esas mismas fiestas navideñas, la que abarca desde el 3 de enero hasta el 9 del mismo mes, ha dejado un triste registro de 80 fallecimientos. Es decir, prácticamente el doble.

El dato debe ser relativizado. Y es que el nivel de contagios en residencias se ha disparado hasta niveles muy superiores a los vividos en el arranque de 2021. Así, la semana equivalente de 2021, que dio inicio el 4 de enero del pasado año, registró 2.803 contagios. Frente a ello, la misma semana de 2022 se ha saldado con nada menos que 7.960 contagios por Covid en las residencias.

Pese a esa escalada de los contagios -la variante ómicron es mucho más contagiosa- la letalidad en las residencias no guarda ninguna relación. La semana del 4 de enero de 2021 finalizó con 366 muertes. Y la del 3 de enero de 2022 lo ha hecho con 80. Es decir, que pese a haberse multiplicado por 2,8 veces los contagios, las muertes, no sólo no han crecido, sino que se han reducido casi un 80%: un 78,1%.

Las estadísticas de los informes del Imserso recogen otro dato preocupante. Y es la evolución de esas muertes, tanto en 2021, como la mostrada ya en el cierre de ese año y el arranque del actual. Así, los fallecimientos siguieron subiendo hasta el cierre del mes de enero. Y tardaron en volver a la situación de la primera semana de enero hasta mitad de febrero. El pico en 2021 se dio, de hecho, en la última semana de enero, con 809 muertes.

La llegada del frío en la rampa final de 2021 y el inicio de 2022 podría seguir una tendencia similar, eso sí, a enorme distancia en cuanto a letalidad. Los datos del Imserso también revelan que el inicio del último mes de noviembre registró una cifra de 9 fallecimientos por semana. La segunda semana de ese mes bajó el dato hasta seis muertes. Pero, a partir de ahí, la escalada no ha parado. La semana del 22 de noviembre marcó ya un auge hasta los 10 casos; la del 29, hasta los 18; la del 6 de diciembre (con el puente), hasta los 26; la del 13 de diciembre, hasta los 31; la del 20 de diciembre hasta los 41 fallecimientos; la siguiente, hasta 54; y la última contabilizada -la que abarca hasta pasada la fiesta de Reyes- hasta los 80 casos de muerte por Covid.

Es decir, que en dos meses, el dato se había multiplicado por más de ocho veces, pasando de seis muertes semanales a 51. Y ahora ha escalado aún más, hasta alcanzar un nivel de múltiplo por 9.