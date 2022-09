Las multinacionales estadounidenses se interesan por el proyecto de Alberto Núñez Feijóo como alternativa al de Pedro Sánchez. El líder de la oposición ha sido invitado por la Cámara de Comercio de EEUU en España (AmChampain) a un almuerzo informativo en el que conocerán de primera mano su apuesta económica frente a la deriva del Ejecutivo socialcomunista.

En este acto, que se celebrará en el hotel The Westin Palace, participarán directivos de grandes compañías americanas, con presencia en España, así como fondos de inversión. El pasado 20 de septiembre, la Cámara de Comercio de EEUU (AmChampain) celebró otro encuentro con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, donde abordaron «temas de relevancia actual como la cooperación público-privada o el creciente rol de los empresarios en el desarrollo urbano».

En el caso de Feijóo, su invitación tiene la particularidad de que, a diferencia de Almeida, se produce pese a no ostentar en este momento ninguna tarea de gobierno. Sin embargo, su carrera hacia la Moncloa, iniciada el pasado mes de abril al acceder a la presidencia del PP, ha despertado ya el interés de AmChampain por su figura y su programa económico, a falta de algo más de un año para las próximas generales si no hay adelanto electoral. «En EEUU ya están mirando al PP al hablar de España», señalan fuentes de Génova sobre esta invitación a Feijóo.

En el encuentro con Almeida estuvieron presentes empresas y fondos americanos como Broadridge, The Carlyle Group, Fortress Investment Group, Guardian Life, Iberia, L Catterton, Maimonides Health Center, McKinsey & Company, Meridiam, MetLife, Mount Sinai Health System, Partnership for New York City o Pfizer. El presidente de AmChamSpain, Jaime Malet, recalcó que una de las prioridades de la Cámara es promover los lazos comerciales y de inversión entre España y Estados Unidos.

El pasado abril, AmChamSpain también celebró en Barcelona la conferencia La Economía Española ante la Geopolítica, con la participación de las principales escuelas de negocios, los presidentes de la CEOE y la Cámara de España y el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, que marcó como prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez «el control de la inflación, la bajada de los precios del mercado energético y la protección de los colectivos más vulnerables».

A la vista del escaso éxito del Ejecutivo en tales objetivos, Feijóo tendrá oportunidad este miércoles de rebatir las políticas de Sánchez, quien tras el «shock económico» que provocó el Covid, apostó por la estrategia contraria a la «inmensa mayoría de países de nuestro entorno, que optaron por bajar impuestos para reactivar la economía», señalan fuentes de la dirección del PP. Los populares vienen denunciando que España fue el país de la OCDE que más subió los impuestos en 2020, siendo el último de la Eurozona en cuanto a recuperación de la riqueza prepandemia.

Precisamente, una de las mesas académicas de la jornada de AmChamSpain en Barcelona estuvo presidida por Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, ex ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de Marian Rajoy y asesora externa de Feijóo en materia económica.

Displicencia

Cabe apuntar que la Administración Biden no ha tenido a Pedro Sánchez en su radio más próximo de interlocutores europeos. El distanciamiento ha sido evidente. Prueba de ello fue la displicencia con que el presidente de EEUU despachó al jefe del Ejecutivo en el famoso paseíllo de la cumbre de la OTAN en junio de 2021, apenas 30 segundos de conversación que la Moncloa había vendido previamente como un «encuentro» bilateral al máximo nivel.

En la última cumbre de la Alianza, celebrada el pasado junio en Madrid, Sánchez aprovechó su condición de anfitrión para tener más atención de Biden, teniendo en cuenta que la presencia de Podemos en el Ejecutivo español ha sido siempre vista con recelo desde la Casa Blanca por los nexos de los morados con narcodictaduras bolivarianas como la de Nicolás Maduro en Venezuela.

Además, Podemos se ha opuesto a la ampliación de la presencia de buques de guerra de EEUU en la base naval de Rota (Cádiz), que pasarán de cuatro a seis, según el acuerdo que alcanzaron en junio Joe Biden y Pedro Sánchez en el marco de la cumbre de la OTAN.