'CASO NEGREIRA' Los Mossos entierran el asalto a la casa de Negreira: no han ni llamado a su hijastra a testificar

Seis meses después, los Mossos d’Esquadra no tienen ni idea de quién intentó robar en la casa de Jose María Enríquez Negreira, el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros investigado por cobrar siete millones de euros del FC Barcelona entre 17 años. Los agentes no han avanzado nada en la investigación. Según ha podido saber OKDIARIO en exclusiva, los agentes ni siquiera han solicitado la testifical de la denunciante –la hijastra de Negreira– ni del afectado.

Tal y como adelantó este periódico, el pasado 23 de marzo unos ladrones forzaron la cerradura del domicilio de Barcelona donde el ex árbitro ha residido durante los últimos años. Se trata de un humilde piso, situado en el barrio barcelonés de Can Baró, que el ex árbitro abandonó tras estallar el escándalo de corrupción que le salpica. «Hace un mes y medio que no le vemos», aseguraron los vecinos en conversaciones con este periódico. Y, aprovechando que el piso estaba vacío, intentaron entrar.

El entorno del ex árbitro desconoce por qué quisieron entrar en el domicilio, pero aseguran que los ladrones no pudieron consumir su plan porque «se les rompió un tornillo dentro de la cerradura» que le impidió acceder al interior de la vivienda.

La hija de la actual pareja de Negreira fue quien se percató del intento de robo en la casa. Como suele ser habitual cada semana, la joven intentó acceder al domicilio de su madre sin éxito, ya que la llave no entraba en la cerradura. Al darse cuenta de que había sido forzada alertó a la policía y dos agentes se personaron en el edificio. La joven interpuso una denuncia que los Mossos tramitaron, pero guardaron en un cajón, según las fuentes consultadas.

Información confidencial

Otras fuentes consultadas aseguran que los ladrones podrían tener como objetivo sustraer documentación relevante que Negreira guardara en dicho domicilio. Hay que recordar que el que fuese mano derecha de Victoriano Sánchez Arminio, presidente del CTA, cobró del club azulgrana desde 2001 a 2018, a través de empresas pantalla para que se produjesen «actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos», según denunció la Fiscalía.

Hay que recordar que, después de que el Barça rompiera su relación laboral con Negreira cuando dejó la vicepresidencia del CTA, el ex árbitro catalán envió dos burofaxes en los que advertía de que haría públicos, con pelos y señales, «tantos años de favores prestados» y «confidencias compartidas».

En el entorno del Barça insisten en una idea: esos burofaxes enviados por Negreira contenían amenazas vacías, chantajes que no tenían respaldo de ningún dato que comprometiese la honorabilidad o la buena imagen del club. Que no se cedió al presunto chantaje y que el ex vicepresidente del CTA se dio por vencido.

Sin embargo, en el entorno del propio Negreira, conociéndole en las distancias cortas, no contemplan esa versión como factible. Así lo entiende su ex mujer y madre de sus hijos, María Luisa Romero, que se mostró tajante al respecto: «Si no tuviese un as en la manga, no manda un burofax amenazando».

Asalto en casa de la juez

El intento de robo en casa de Negreira no es un hecho aislado. Nada más judicializarse la causa unos desconocidos asaltaron el domicilio de la juez del caso Negreira apenas un día después de que la Fiscalía de Barcelona le presentara su denuncia contra el Fútbol Club Barcelona por los pagos millonarios al ex vicepresidente del CTA.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1, Silvia López Mejías, puso la denuncia correspondiente ante los Mossos por el robo en su casa de joyas, dinero en metálico y otros objetos. La juez mantiene abiertas diligencias por los delitos de corrupción continuada entre particulares en el ámbito deportivo, delito continuado de administración desleal y delito continuado de falsedad en documento mercantil. Tras admitir la denuncia de la Fiscalía y de un particular contra el ex vicepresidente de los árbitros, la juez acababa de reunificar ambas denuncias en un mismo procedimiento contra Negreira, dos ex presidentes del FC Barcelona, varios miembros del club y la propia entidad.