Casi la mitad de los 100 primeros números MIR cada año suelen elegir hospitales de la Comunidad de Madrid para hacer su residencia. De esta forma, la región capitalina se yergue como uno de los destinos favoritos de estos médicos recién licenciados que encaran los años decisivos de su formación. Uno de ellos es Belén Molina (Granada, 1995), una joven que, aunque estudió la carrera en Málaga, tuvo siempre claro que quería hacer la residencia en Madrid, donde «están a la vanguardia mundial de la sanidad».

Molina es residente de segundo año de Neumología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, uno de los más castigados por la pandemia del covid. OKDIARIO habla con ella para conocer su historia y por qué decidió decantarse por Madrid, a pesar de las recurrentes campañas para desprestigiar su sanidad.

PREGUNTA.- ¿Por qué eligió la Comunidad de Madrid para hacer la residencia?

RESPUESTA.- Cuando hice mi elección, la verdad es que tenía varios motivos. La Comunidad de Madrid siempre me ha llamado muchísimo la atención porque es muy grande, tiene un montón de oferta de ocio. A nivel paisajístico, tiene muchas excursiones, está muy bien comunicada. Y luego también, evidentemente, a nivel profesional, poder formarme como residente en la Comunidad de Madrid era algo que me llamaba muchísimo la atención, por eso decidí venirme aquí.

P.- ¿Considera que la Comunidad de Madrid es la región de España donde mejor está la sanidad y donde tú mejor podrías desarrollar tu labor profesional?

R.- Yo creo que la sanidad española en general es muy buena en todas partes, pero es verdad que los hospitales de Madrid siempre están muy bien posicionados en todos los rankings y creo que es algo objetivo que en Madrid se concentran los mejores hospitales que existen en España.

P.- ¿Siempre tuvo claro que quería hacer la residencia en Madrid?

R.- Siempre he tenido claro que una temporada de mi vida quería venirme aquí a Madrid y que la residencia era una muy buena opción. Luego surgieron dudas cuando era el momento de elegir la plaza, porque yo soy de Granada y los granadinos somos muy granadinos. Y sí que me tiraba mi tierra. Pero bueno, había que poner en la balanza los pros y los contras. Y la verdad es que la posibilidad de formarme aquí con profesionales que están a la vanguardia de la sanidad a nivel mundial, pues la verdad que me tiró bastante y al final pesó la balanza por ese lado.

P.- ¿Cree que se politiza mucho la sanidad en Madrid? ¿Por qué cree que ocurre?

R.- Sí que se tiende a politizar mucho la sanidad, ocurre como con otros temas, como, por ejemplo, la educación, que son temas muy candentes que a todo el mundo le interesan porque afectan de manera directa. Pero realmente creo que los problemas que pueden existir en la Comunidad de Madrid respecto a la sanidad no son algo autonómico, sino que se repiten seguramente en el resto de comunidades. Lo único que al ser Madrid la capital de España siempre va a tener más trascendencia que a lo mejor en otras comunidades, pero no creo que haya una gran diferencia entre comunidades.

P.- ¿Por qué eligió la especialidad de Neumología?

R.- La verdad es que nunca he tenido muy claro la especialidad exacta que quería coger, pero sí tenía claro que me gustaba mucho la clínica. Durante la carrera igual Neumología lo vi más superficial, pero luego ves en la televisión y en las noticias la gran repercusión que tiene y todo lo que puedes ayudar haciendo esta especialidad. Empecé a informarme un poquito más y al final me enamoró y me sigue enamorando cada día, me encanta. Es superamplia, tiene muchísima patología. Casos muy interesantes que además aquí en Alcalá de Henares se ven patologías muy llamativas. Estoy encantada con mi decisión y la volvería a elegir.

P.- El Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares fue uno de los que más sufrió por el covid, ¿lo sabía cuando escogió este hospital?

R.- Concretamente no lo sabía, pero luego, ya a posteriori, cuando estaba aquí, podía hablar con mi adjunto. Es un tema muy recurrente. Se habla bastante de las guardias, cómo fue el trabajo en esa época y me doy cuenta de que efectivamente cogí un hospital que tuvo muchísima repercusión en ese tiempo.

P.- ¿Cree que desde el Ministerio de Sanidad se tendría que fomentar más que la gente cogiera la especialidad de Atención Primaria? Se habla mucho de esto en Madrid, ¿cree que la problemática de la Atención Primaria existe en toda España o es algo que se circunscribe únicamente a esta región?

R.- Desde luego que se tendría que fomentar más. Y creo que la problemática existe en todas las comunidades, no es algo concreto de Madrid. Pero bueno, al final es la capital, el referente para el resto de España. Pero no creo que sea algo de la Comunidad, sino a nivel nacional y creo que se podría solventar aumentando la plantilla y fomentando que la gente no pierda el interés por una especialidad tan importante como es la Atención Primaria.

P.- ¿Cree que desde el covid se tiene más respeto por los sanitarios y por su labor o aún se tiene que trabajar más en eso?

R.- Creo que es un 50-50. Bueno, yo no trabajaba antes de la pandemia, he empezado después. Entonces no te sé hacer una valoración así a ciencia cierta, pero bueno, creo que siempre se puede mejorar y que al final hay personas y personas. Algunos son muy respetuosos y te tratan de usted, incluso a mí que soy joven. Y luego hay otros que te vienen con exigencias de «¿¡Cuándo me toca?!».