Marruecos despliega con ayuda de Israel un escudo antimisiles como el que rechazó Sánchez

Marruecos ha recibido y ha puesto en servicio los primeros sistemas antimisiles Barak MX, capaces de derribar cualquier avión o misil en un rango de 150 kilómetros. Los fabrica la israelí IAI (Israel Aerospace Industries). La misma compañía que, como todo apunta, suministrará el armamento de este tipo necesario para ese proyecto europeo de escudo antimisiles, que impulsa Alemania y en el que el Gobierno de Pedro Sánchez rechazó participar tras invitación directa del canciller Olaf Scholz.

Hasta 500 millones de dólares ha invertido Marruecos, por el momento, en este nuevo sistema antimisiles capaz de derribar a cualquier avión o misil enemigo a distancias de 150 kilómetros. Una ‘cúpula’ de protección que alcanza una parte importante del sur de España.

Se trata de un sistema con alta capacidad de movimiento que permite al operador defender una zona concreta de las amenazas provenientes del aire. Incluso embarcándolo en buques, como ha hecho la marina india con el Barak MX. Va acompañado, además, de radares capaces de detectar un blanco a distancias de 470 kilómetros.

