Marlaska compra a la Policía las pistolas peor puntuadas tras vetar las armas israelíes

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha comprado 6.080 nuevas pistolas de la Policía Nacional y la empresa adjudicataria del contrato ha resultado ser la que obtiene peor valoración técnica. Sin embargo, la adjudicataria ofreció el precio más barato de entre todas las presentadas al concurso público. Todo ello después de vetar a los proveedores israelíes, que suministraron a la Guardia Civil ese tipo de armamento a un precio aún menor y con mejor valoración técnica.

La División Económica y Técnica de la Dirección General de Policía, dependiente del Ministerio de Marlaska, licitó un contrato para la «adquisición de un mínimo de 2.500 pistolas semiautomáticas 9x19mm». Finalmente, el contrato se suscribió con la empresa Lejarazu Sport, que las ofrecía a 328,9 euros por unidad, lo que permitió elevar la compra hasta las 6.080 armas. Esto es un coste final de 2,4 millones, impuestos incluidos.

A la licitación se presentaron varias empresas. Por un lado, la que hasta ahora había sido la proveedora, la alemana Heckler & Koch, así como la alemana Glock y la alavesa Lejarazu Sport, entre otras que no superaron los filtros previos.

Las empresas se someten a una serie de exámenes para comprobar cuál es la mejor oferta. Por un lado, se hace una puntuación de juicios de valor, otra de mejoras técnicas y, por último, se valora la oferta económica. En este caso, el coste del suministro era lo que más pesaba, con hasta la mitad de la nota.

Probado por 5 especialistas

La prueba en la que la empresa adjudicataria logró la peor nota fue en los juicios de valor, que se etiquetan como una «evaluación subjetiva». Se trata de un examen realizado por «5 especialistas de armamento y tiro, de la Policía Nacional».

Las actas de la valoración hecha por estos agentes expertos reflejaron que la mejor arma era la de Heckler & Koch, con 82,64 puntos, que era la empresa que hasta ahora había suministrado este tipo de pistolas al cuerpo. En segundo lugar, la de la empresa Glock, con 81 puntos, y en último lugar, la ofrecida por Lejarazu Sport, con 79,72 puntos.

La mayor diferencia entre el arma de la empresa adjudicataria y el resto de compañías ha sido el «funcionamiento y control del arma (con y sin guantes)». De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, de media, la pistola Springfield Armory Echelon 4.0 recibió una puntuación de 67 sobre 100 en ese apartado. Esto significa 20 puntos menos que la mejor valorada, la HK SFP9 OR de Heckler & Koch, que logró un 87 sobre 100 en el «funcionamiento y control del arma».

Uno de los funcionarios incluso suspendió (40 puntos sobre 100) en ese apartado a la pistola de la empresa que suministrará 6.080 armas a la Policía Nacional. El acta de este agente advirtió que tenía un «gran defecto en el disparador que erosiona el dedo de accionamiento al recibir mucha energía en el dedo, siendo muy incómodo y desagradable».

Sin embargo, hay algunas opiniones positivas de algunos agentes, de los que dicen que es «muy cómoda para encarar» o que tiene «gran capacidad de tiro sostenido». «En general, arma bien construida, con los elementos bien integrados, funcionamiento sencillo y buenas sensaciones al manipularla», añade otro policía.

Si bien hay otras críticas, como la existencia de un «defecto en el disparador que erosiona el dedo de accionamiento», un «retroceso excesivo y con cabeceo del arma» o que el «disparador provoca laceraciones en la parte inferior del dedo índice».

Veto del Gobierno a Israel

Todo ello después de que el Gobierno aprobara el veto a los productos israelíes de inteligencia y militares. Y es que la compañía del país hebreo Guardian Homeland Security suministró armas de ese tipo a la Guardia Civil. En un contrato muy similar al de la Policía Nacional, en el que obtuvo la mejor valoración técnica: 34,864 puntos sobre los 35 máximos. Además, fue la más barata (269 euros). El precio habría sido un 18% menor que los 328,9 euros que ha costado cada pistola destinada a la Policía Nacional.

Sin embargo, el Gobierno aprobó a mediados de septiembre de 2025 un veto a todas las exportaciones e importaciones de armamento con Israel. Sánchez alegó que esta medida podía servir «para aportar presión sobre el Gobierno de Netanyahu» para frenar el «ataque contra la población civil palestina», al que tildó de «genocidio».

Más tarde, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aclaró que en esa prohibición se incluía «todo el material de defensa y material de doble uso».

La prohibición se establece retirando la «autorización administrativa» que necesitan todas las compañías de defensa para establecer vínculos comerciales en territorio español. De ese modo, el Gobierno puede controlar qué empresas son proveedoras, denegando los permisos de importación a firmas que sean del Estado hebreo.

Por tanto, desde que el Gobierno impuso un veto a las compras a Israel, se ha dejado de poder acceder a la opción más precisa y barata del mercado. Es más, este embargo ya provocó la resolución del contrato para la adquisición de balas para las mismas armas que había comprado Interior para la Guardia Civil.