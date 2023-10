Marlaska busca albergues del Camino de Santiago de 30 plazas para alojar inmigrantes a pensión completa

El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska ha contactado con Agalber, la asociación gallega de albergues privados con establecimientos asociados en todas las rutas del Camino de Santiago, ante la «necesidad» de alojar de manera «inmediata» un importante número de inmigrantes ilegales llegados a Canarias, en su mayoría senegaleses, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes conocedoras de tales gestiones.

En concreto, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, a través del Ministerio del Interior, ha trasladado a Agalber que precisa de «albergues de 30 o más plazas, con habitaciones de literas o privadas», así como de «establecimientos que puedan ofrecer servicio de manutención en pensión completa, es decir desayuno, comida y cena, en sus instalaciones o bien encargarse de contratarlo con algún restaurante de su localidad», señalan las fuentes citadas.

La previsión, añaden las mismas fuentes, es dar alojamiento a estos inmigrantes «hasta el 31 de diciembre», si bien la estancia «se podría prorrogar». Desde el departamento de Marlaska se ha indicado que cada uno de los albergues «tendrá que buscar la colaboración de alguna ONG cercana que pueda organizar el viaje en autobús desde Madrid para el grupo que vaya a su establecimiento». Se incluyen aquí también las tareas de traducción. Y será el Gobierno central, apuntan las fuentes, el que se encargará de pagar a las ONG el servicio prestado, abonando «24 euros más IVA por cada persona de la ONG local que se destine a atender a los inmigrantes», sostienen tales fuentes.

Además, el Ejecutivo de Sánchez también pagará a cada albergue los gastos derivados del alojamiento en función del presupuesto que presenten conforme a sus precios habituales, agregan dichas fuentes. Se da la circunstancia de que en municipios pequeños de Galicia, ubicados en las rutas del Camino de Santiago, no existe servicio médico las 24 horas ni hay presencia de la Guardia Civil.

Precisamente, este lunes se conoció por el propio alcalde de Sobrado (La Coruña), Lisardo Santos, del PSOE de Pedro Sánchez, que esta localidad no acogerá a 40 inmigrantes procedentes de Canarias, cuando sí estaba previsto que fuera sede receptora.

«Hoy no van a llegar y no vienen para Sobrado. Ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. En un principio no vienen para Sobrado», declaró el regidor, asegurando que el Ayuntamiento no ha tenido «ninguna comunicación oficial, ni por parte de la Delegación ni del Ministerio, diciendo ni una cosa ni la otra». Finalmente, esos 40 inmigrantes ilegales serán acogidos desde el 1 de noviembre en un albergue de O Porriño, municipio de Pontevedra donde gobierna el PP.

Entretanto, fuentes de la Xunta de Galicia que preside Alfonso Rueda expresaron su malestar por la gestión del Ejecutivo central, asegurando desconocer dicho cambio de destino.

El PP exige una Conferencia sectorial

Para este martes, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha convocado una «reunión informativa» por videoconferencia con alcaldes, la presidenta de la FEMP, María José Pelayo, y los consejeros del ramo de la comunidades autónomas para abordar la crisis migratoria que afecta principalmente a Canarias.

Sin embargo, el PP de Alberto Núñez Feijóo ha exigido este lunes al Gobierno de Sánchez, a través de la secretaria general, Cuca Gamarra, que convoque una Conferencia sectorial de las comunidades autónomas -el órgano regulado por ley para dar una respuesta conjunta a esta situación-, así como la Comisión Delegada de Inmigración, que se disolvió en 2020.

«Las comunidades y ayuntamientos del PP estamos pidiendo planificación y coordinación. Pedimos que se convoquen los instrumentos regulados. Lo que no se puede hacer es mirar hacia otro lado, y desde la falta de información generar el caos», subrayó Gamarra en rueda de prensa en Génova.