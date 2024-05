La máquina del fango de Sánchez: su socio Compromís injuria en el Senado a Jiménez Losantos con falsedades

El senador de Compromís, Enric Morera, ha señalado al presidente de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos, como presunto difamador, «mintiendo sobre unas supuestas condenas contra el informador en determinados procedimientos judiciales», rebate el citado medio.

Este senador de Compromís, coalición de extrema izquierda socia de Pedro Sánchez, ha aludido durante su intervención en el Senado a varias condenas falsas relacionadas con el caso Delcy y el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, la ex ministra de Igualdad Irene Montero o el ex alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Morera ha removido la máquina del fango de Sánchez al enumerar diversas condenas por «vejaciones machistas» Irene Montero a, «injurias graves» contra Ruiz Gallardón…

Pero Libertad Digital ha repasado dichas acusaciones de las condenas citadas por Morera, descubriendo «las falsedades vertidas por el senador de Compromís Enric Xavier Morera Catalá».

Querella de Ábalos: absuelto. «La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el pasado mes de abril la victoria judicial del presidente de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos, contra el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por el caso Delcy Rodríguez», dice.

Añade que en el caso Delcy Rodríguez se investigó la reunión secreta mantenida por Ábalos en enero de 2020 en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas con la nº 2 del régimen venezolano de Nicolás Maduro y la introducción de decenas de maletas sospechosas en nuestro país y añade que «el pasado mes de noviembre, el Juzgado de lo Penal nº 3 de Madrid le absolvió de los delitos de calumnias e injurias que le acusaba el exministro de Transportes».

Además, resela que «la Sección nº 30 de la Audiencia Provincial de Madrid daba la razón nuevamente a Jiménez Losantos, dado que el tribunal «confirmaba su absolución y desestimaba el recurso de apelación presentado por Ábalos».

Demanda de Irene Montero: absuelto. Por su parte, revela que «en mayo de 2021, el Tribunal Supremo desestimaba el recurso presentado por la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, contra la sentencia que absolvió al presidente de LD, Federico Jiménez Losantos, en una demanda por supuesta vulneración del derecho al honor. Además, condenaba a Montero al pago de las costas del recurso de casación». Y añade que la Sala de lo Civil daba la razón a la defensa de Jiménez Losantos y rechazaba así el recurso interpuesto por Montero contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Dicho tribunal «desestimó la demanda de protección del derecho al honor que la actual ministra de Igualdad interpuso contra Losantos por unas declaraciones realizadas en su programa de radio, con motivo de la intervención de la entonces portavoz parlamentaria de Podemos en el debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy en junio de 2017».

El TEDH le absuelve tras la querella de Gallardón. En junio de 2016, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo «daba la razón a Federico Jiménez Losantos frente al Gobierno de España, que había tratado de defender a Alberto Ruiz-Gallardón en la querella que interpuso contra el periodista en el año 2006 por «graves insultos». Todos los países que componían el Tribunal votaban contra España por considerar que la multa impuesta en 2008 contra Federico Jiménez Losantos «no es compatible con la libertad de expresión que garantiza el artículo 10 de la Convención», puntualiza.