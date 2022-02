El Partido Popular ha ganado las elecciones autonómicas de este domingo en Castilla y León pero lejos de la mayoría absoluta. La opción más viable es un Gobierno de coalición con Vox, pero Alfonso Fernández Mañueco no descarta otros escenarios, como llegar a «un acuerdo con el PSOE» de Luis Tudanca para gobernar en solitario como quiere Génova.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha reconocido que su objetivo es formar un Gobierno monocolor aunque no descarta llegar a acuerdos y formar una coalición. Dice que el mandato que le han dado los castellanoleoneses es claro y le piden «dialogar y acordar», y por eso va a iniciar «conversaciones con todo el arco parlamentario».

El primer partido político con el que iniciará los contactos es el PSOE, segunda formación en número de escaños. Y precisamente hoy no ha descartado llegar a un acuerdo con los socialistas: «Ya veremos la capacidad de todo el mundo de flexibilizar nuestras posiciones. Vamos a ver cuál es la voluntad del PSOE. No descarto un acuerdo con ellos».

Mañueco ha hecho estas declaraciones en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero. El popular apoya con sus palabras la postura oficial de Génova de intentar llegar a acuerdos con las formaciones que han obtenido representación para lograr su apoyo o su abstención en la investidura y poder gobernar en solitario sin depender de Vox.

De hecho, esta misma mañana el secretario general del PP ha defendido un Gobierno solo del Partido Popular con «apoyos puntuales» de otras fuerzas políticas de las Cortes de Castilla y León para «sacar adelante medidas importantes». Teodoro García Egea ha defendido que «los gobiernos de coalición son perjudiciales», descartando, de momento, llegar a un pacto con Vox.

A pesar de querer contentar al aparato del PP con el objetivo de gobernar en solitario, Mañueco ha dirigido unas duras palabras al secretario general de su partido. El presidente de la Junta ha querido dejar claro que Egea «puede opinar pero no decide» y que quien va a llevar la negociación en su tierra es el PP de Castilla y León. «Quien le habla a usted es quien tiene, junto con la dirección autonómica, la responsabilidad el cumplimiento», ha defendido.

Una clara advertencia a que, aunque su primer escenario sea el de lograr los apoyos suficientes para gobernar en solitario, no descarta poder formar un Gobierno de coalición con Vox aunque no sea el deseo de Génova. «Tenemos que hablar de un programa de Gobierno, bien ser un Gobierno en solitario, que es lo que me gustaría, o bien cualquier otra hipótesis», ha confesado.

Por su parte Vox ya avanzó desde el minuto 0 cuál será su objetivo tras las elecciones. Santiago Abascal salió exultante a celebrar el crecimiento de su formación y lanzó un mensaje claro a Mañueco: «¡Qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García-Gallardo!». Unas declaraciones con las que avanza que su planteamiento será el de gobernar junto al PP y no el de dar su apoyo a un Gobierno en solitario como hizo en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso.