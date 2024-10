Maestre se limita a tildar de «misógino» y «manipulador» a Errejón, denunciado por 3 agresiones sexuales

La ex compañera de Íñigo Errejón y líder de Más Madrid en el ayuntamiento de la capital de España, Rita Maestre, se ha limitado a calificarle de «misógino» y «manipulador» tras ser acusado de tres agresiones sexuales, los tres episodios relatados por la actriz Elisa Mouliaá en la denuncia que ha presentado esta semana ante la Policía y que ya está en manos de los juzgados.

Maestre se ha preguntado públicamente este domingo «cómo no pudimos ver» –ella se incluye– que él era un «misógino» y un «manipulador». Lo ha escrito en un comunicado que Maestre ha emitido este domingo por redes sociales en el que niega que ella haya participado del encubrimiento de los comportamientos sexuales que incriminan a Errejón, denunciado esta semana ante la Policía por la actriz y presentadora Elisa Mouliaá por una agresión sexual que sufrió a finales de septiembre de 2021. El caso está ya en manos del juzgado, bajo investigación. Errejón se enfrenta a una acusación que, si se considera probada en los tribunales, acarrea pena de prisión.

La ex novia de Errejón y actual portavoz municipal de Más Madrid en la capital dice que, mientras fueron novios, no percibió de Errejón, ni supo ni sufrió comportamiento sexual denunciable ni reprochable. En su experiencia personal como pareja, dice Maestre que él mostró con ella una «apariencia normal, un buen novio», y que no ha sido hasta ahora cuando ha descubierto que detrás había «un misógino que volvía a casa con normalidad después de agredir a una mujer de 20 años en un hotel».

Rita Maestre dice ser consciente de que, ahora que se han conocido los comportamientos sexuales de Errejón, se pueda cuestionar «cómo no pudimos ver que estábamos ant alguien con esas múltiples caras, cómo pudimos cegarnos ante ese nivel de manipulación». Y de inmediato, en el mismo comunicado, Maestre da la respuesta: «Quien sostiene en su día a día una red de agresiones y vejaciones de esta magnitud» puede pasar desapercibido por su entorno más inmediato porque es «un manipulador».

Rita Maestre conoció a Errejón desde temprana juventud. Ambos proceden del mismo círculo de estudiantes –en su caso– y profesores que promovieron la fundación de Podemos. Grupo del que formaban parte, entre otros, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa. El escenario compartido por ellos –geográfico e ideológico– era la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Del activismo en ese entorno pasaron a la política profesional con Podemos.

Errejón y Rita Maestre empezaron a prosperar en la política asalariada a la par que eran también compañeros sentimentales. Fueron novios durante años. Luego se rompió el noviazgo y también la trayectoria política: ambos acabaron dejando Podemos pero se mantuvieron en la misma órbita ideológica. Acabaron reencontrándose bajo la misma marca que les aseguró a ambos la continuidad en primera línea de la política profesional, Más Madrid, desde donde Errejón acabó pasando a Sumar con el privilegiado patrocinio de su líder, Yolanda Díaz.

La primera denuncia pública contra Errejón por una joven que relató haber sido víctima de tocamientos en un concierto saltó en vísperas de las elecciones generales de 2023, en las que Díaz le procuró a Errejón un puesto destacado en las listas que le garantizó escaño en el Congreso. Después lo nombró portavoz parlamentario de Sumar, cargo en el que se ha mantenido hasta el pasado jueves, cuando la denuncia por agresión sexual presentada por Mouliaá forzó a la dimisión de Íñigo Errejón.