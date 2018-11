La puesta en marcha este viernes de Madrid Central (el cierre del centro a los coches no ecológicos de no residentes) ha provocado un estallido de quejas, dudas e indignación por parte de muchos comerciantes.

Tal como explican varios comerciantes ante los micrófonos de OKDIARIO, la entrada en vigor de Madrid Central está generando muchas incertidumbres. “Hay proveedores que ya nos dicen que no podrán venir a entregar su mercancía”, lamenta Pablo, propietario de una ferretería.

“La aplicación para conseguir la autorización para entrar no está aún disponible. Cuando llamamos al 010 y tenemos la suerte de que nos cojan, nos dicen que a partir del 10 de diciembre nos empezarán a citar y ya si eso en enero nos podrán recibir y dar permisos”, explica Isabel García, dueña de una tienda de muebles. Lamenta que tras el Black Friday ahora llega un puente y las navidades, fundamentales para la facturación de todo el año.

“Madrid Central puede matar el alma de Madrid. Puede ser la principal mejora de este decenio pero así no lo queremos”

Muchos de los comerciantes aseguran que están “muy a favor” de la iniciativa pero consideran que el equipo de Manuela Carmena lo está haciendo de manera precipitada. “Puede ser la principal mejora de este decenio pero así no lo queremos”, señala tajante Paco Carmona del bar-tienda de delicatessen Casa González.

Buenas tardes. No está operativa la web y por el momento no disponemos de información respecto. Perdona las molestias, Un saludo — Línea Madrid (@Lineamadrid) November 15, 2018

Calendario de protestas

Casi cien comercios se han unido en la Plataforma de Afectados por Madrid Central y han programado una larga lista de protestas a cada cual más original.

Anuncian que una calle comercial se apagará de forma simbólica este viernes a modo de protesta. Consideran que “Madrid Central puede matar el alma de Madrid” y así lo quieren escenificar. “Durante cuatro años el Ayuntamiento ha regalado el centro a las grandes corporaciones, franquicias como Ikea, Primark, Apple o Inditex. La incompetencia de Madrid Central parece que amenaza con entregar el centro a Amazon que amenaza con arrasar el estilo de vida y la prosperidad de las pymes más auténticas y vitales”, lamentan.

“Esto no es una crisis ambiental, no va a bajar la contaminación, en todo caso, pasará a otras zonas, esto es una crisis de Gobierno”, considera el portavoz de la plataforma, Vicente Pizcueta. Afea que a algunos colectivos como los padres de colegios se les ha dado luz verde pero a otros afectados no. Considera que no se está siguiendo un criterio único.

Estos 80 colectivos también van a hacer un test para elaborar un estudio de impacto económico y una irónica Guía para Sobrevivir a Madrid Central ya que no el Ayuntamiento solo remite a una web donde aún no se puede solicitar permiso para entrar. Asimismo, cada día 30 del mes hará una comparecencia para analizar la situación.

Esta plataforma agradece que hay muchos colectivos que espontáneamente se están alineando a sus tesis: autobuses discrecionales, motos de época, furgonetas, bicicletas e incluso un sindicato policial.

Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dicho que resolverá los recursos presentado para parar Madrid Central una vez haya entrado en vigor, los afectados confían en que falle a su favor y se paralice el proyecto.