Espinar se alía con IU, el PCE y otros partidos para imponer a Errejón el programa electoral

El secretario autonómico de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, está impulsando ‘Hacer Madrid’. Se trata de una asamblea convocada por Podemos, IU, el Partido Comunista, Madrid129 o Ganemos Madrid para elaborar un programa electoral para Íñigo Errejón.

Fuentes del entorno de Errejón confirman a OKDIARIO que él no tiene previsto participar en dicho encuentro. No obstante, a pesar de que no prevé asistir, no está molesto por este movimiento de Espinar.

En la web de este encuentro se recoge que “Hacer Madrid es la iniciativa que surge para construir un modelo alternativo de región y una agenda de lucha propia ante la gravedad de la situación política y social de nuestra región”. Afirman que se trata de una iniciativa de “diversos colectivos (sociales, vecinales, ecologistas, sindicales, feministas, organizaciones políticas y conflictos laborales)”.

Caminar hacia un Madrid para todos y todas:

✅ Solidario

✅ Digno

✅ Feminista

❌ Sin precariedad

❌ Sin corrupción

❌ Sin privatizaciones y recortes#HacerMadrid con la vista puesta en el futuro. pic.twitter.com/rM7qc8Kn6d — Ramón Espinar (@RamonEspinar) June 19, 2018

Se trata de una asamblea al margen del propio candidato cuya “entrada será totalmente libre” y que busca elaborar un programa para “un Madrid para todas: Digno, ecologista, feminista y solidario”. La ubicación del ‘Encuentro Programático Hacer Madrid’ será la Casa del Pueblo de UGT desde las 10 de la mañana del próximo sábado 30 de junio.

Entre otros temas se debatirán sobre asuntos que llevará Errejón en su programa electoral. Entre otros temas: “derechos sociales y servicios públicos; economía, deuda y fiscalidad; derechos laborales, empleo y modelo productivo; diversidad, migración y acogida (…)”.

Esta asamblea coincide con la que estaba impulsando el sector anticapitalista de Podemos que había lanzado el ‘Manifiesto por Madrid’. Esta corriente ha afirmado que aunque ellos tenían otro calendario de encuentro que mantienen incorporan esa cita a su agenda. “Hablando de generar y mantener espacios amplios y diversos, tenemos una cita con # HacerMadrid para el encuentro programático y de propuesta de iniciativas políticas y sociales para seguir sumando fuerzas en Madrid”, han indicado en Twitter.

Además de Espinar otros políticos que han promovido este evento que no cuenta con el apoyo declarado de Errejón son: Sol Sánchez (IU), Álvaro Aguilera (PCE de Madrid), Dina Bousselham, Jesús Santos o María Espinosa (Podemos del ala pablista), entre otros.