Franco lo reconoce pero se excusa: “La licenciatura en Matemáticas no la puse yo en el currículum, me la pusieron”

José Manuel Franco, el número uno del PSOE en Madrid incluyó en su currículum, no un máster, sino una licenciatura entera falsa. Tras la llamada de OKDIARIO, Franco ha reconocido que efectivamente nunca fue licenciado en Matemáticas. Lo confirma, pero se excusa: “La licenciatura en Matemáticas no la metí yo, me la metieron”.

Esa es la explicación del hombre fuerte en Madrid del secretario general de los socialistas en toda España, Pedro Sánchez. Porque, según sus palabras, supuestamente, él no incluyó esa licenciatura falsa en el curriculum oficial que consta de cada diputado sino que “me la metieron en la ficha de la Asamblea de Madrid”.

Según su versión, se la habrían incorporado sin haber mediado exigencia ni petición suya. En su descarga, el nº 1 de los socialistas madrileños asegura que la falsa licenciatura se la habrían incorporado por un supuesto error o exageración desde el propio partido o desde la Asamblea madrileña.

La causa de por qué figura un título oficial que el socialista no tiene no está aclara. Pero sí puntualiza su currículum y asegura que hizo “tres años de matemáticas” y que fue, además, “cinco años profesor de matemáticas”.

Según los archivos de la Asamblea, en su Quién es quién, efectivamente, consta que habría sido profesor de matemáticas “desde 1982 hasta 1987″.

José Manuel Franco incorpora más datos en su ficha. Que fue “funcionario de la Administración Central desde 1987 y concejal del Ayuntamiento de Monforte de Lemos desde 1984 hasta 1986” y que fue “secretario general de la Agrupación Socialista de Chamartín”. Todo ello es lo que afirma en su ficha presentada en la IV Legislatura de la Comunidad de Madrid.

La supuesta licenciatura en Matemáticas, sin embargo, figura en un lugar destacado, como se puede observar en los documentos que hoy aporta este diario. Un lugar donde resultaría difícil que el error hubiese permanecido mucho tiempo sin ser visto y, por lo tanto, sin ser corregido de inmediato en caso de que hubiese habido la más mínima intención por parte del interesado. Y es que la formación universitaria aparece destacada en un renglón separado del resto y situado por encima, permitiendo una mayor visibilidad de ese título que de cualquier otro rasgo del currículum.

De hecho todos los diputados tenían ese nivel académico destacado, algo que pudo provocar que Franco o su partido prefirieran engañar antes que destacar por no tener nada que poner en ese renglón.