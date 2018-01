Manuela Carmena estudia un registro de ADN de mascotas para identificar sus cacas y multar a los dueños

Carmena ha señalado desde la Junta Municipal de Tetuán, donde se ha celebrado la sesión de ‘Un mes, un distrito’, que es “más difícil” cazar al infractor que no recoge los excrementos caninos porque aprovechan la oscuridad o no es tan evidente.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado este miércoles que el Ayuntamiento estudia un registro con el ADN de las mascotas para poder identiticar sus excrementos y poder sancionar así al propietario del animal que no ha recogido sus ‘cacas’.

Por otra parte, Carmena, ha insistido en su esperanza de que el presupuesto de 2018 se apruebe “a finales de enero o primeros de febrero”. “Espero contar con el PSOE”, ha señalado la regidora.

Hace dos días Carmena avanzó que un borrador del presupuesto podría presentarse a finales de esta misma semana a los socialistas, grupo municipal del que necesitan su apoyo para sacar adelante las cuentas de 2018. Manuela Carmena ha indicado que el presupuesto de 2017 está prorrogado. “Necesitamos el apoyo del PSOE (para aprobar el de 2018) y creo que lo vamos a tener”, ha apuntado.

Nombres a los bancos de sentarse

Asimismo, otro titular que ha dejado Carmena en Tetuán es que “no le parece mal” que a los bancos de la ciudad se les dé nombres de los vecinos, después de escuchar la petición de una ciudadana.

Una vecina le ha planteado la necesidad de que la Plaza de la Remonta tenga bancos, idea que la alcaldesa ha ratificado pero ha ido a más. “No me parece mal. Me gustaría mucho que los bancos tuvieran el nombre de una vecina que lucha por ellos”, ha señalado.