La marca blanca de Podemos en Getafe se rompe “por falta de democracia interna”

Los dos concejales de Ahora Getafe, Enrique Herrero y Javier Alcolea, pertenecientes al Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI), han anunciado en rueda de prensa que a partir de ahora presentarán sus propias mociones a los Plenos y decidirán su sentido del voto a través de una asamblea.

Según explican fuentes del consistorio, los siete concejales de marca blanca de Podemos en Getafe “no se dirigen la palabra” y después de la dimisión de su portavoz “la crisis interna ha estallado”.

Uno de los concejales del POSI ha señalado que las últimas dimisiones han provocado “el colapso” en Ahora Getafe, así como “la falta de democracia para canalizar las diferencias internas, hasta el punto de que la organización se ha vaciado”.

Asimismo, ha señalado que la dimisión en octubre de la concejala de Ahora Getafe, Vanessa Lillo, ha sido un golpe “muy duro” para Ahora Getafe y la situación es “un auténtico desastre”, por lo que votarán lo que crean oportuno “sin que lo decidan cuatro personas”, en referencia los concejales de Podemos.

Según Alcolea, las reuniones del grupo se hacen sin ellos y se les ha echado de las comisiones del Pleno, anulándoles políticamente, ya que “las decisiones se toman entre unos pocos, con lo que no se está cumpliendo la transparencia prometida”. “Haremos asambleas y nuestras decisiones emanarán de esas asambleas, tanto el sentido del voto como las mociones”, ha apostillado.

Por su parte, Enrique Herrero ha recordado que hace año y medio crearon la corriente interna ‘Recuperar Ahora Getafe’ y que “todos los intentos por tender puentes y diálogo han caído en saco roto”.

No obstante, no van a dimitir y continuarán en Ahora Getafe, donde las propuestas que lleve el grupo municipal y consideren viables las van a apoyar, pero no se van a someter a los reglamentos de Ahora Getafe porque “es algo que está agotado”.

“Vamos a acatar lo que mande la asamblea, que luego trasladaremos a Ahora Getafe para ver si podemos llegar a un acuerdo”, han explicado, al tiempo que han advertido de que no les pueden echar porque “no hay comite de garantías”.