López Miras asegura que Sánchez puede aprobar las cuentas de 2025: «Cuando está cercado Bildu le salva»

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho que es posible que el jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, apruebe los presupuestos para el año 2025 con la ayuda de los independentistas vascos y catalanes. «No me extrañaría en absoluto porque siempre que ha estado acorralado, siempre que ha tenido una situación difícil, allí ha estado lo mejor de cada casa políticamente hablando. Allí han estado Bildu y los separatistas catalanes para echar una mano y para salvar la situación así que no me extrañaría que en esta situación también estuviesen los de siempre para ayudar a Sánchez», ha señalado.

Ahora bien, frente a los pactos de Pedro Sánchez con sus socios separatistas López Miras ha descartado tajantemente cualquier posibilidad de alianza entre el PP y Junts per Cataluña. «No va a haber una alianza entre el Partido Popular y Junts», ha afirmado, argumentando que no ve a Carles Puigdemont apoyando a un partido que «defiende la unidad territorial de España».

En declaraciones al programa La mirada crítica de Telecinco, López Miras ha explicado que hay «dos razones fundamentales» para descartar este pacto. «No veo a Puigdemont apoyando a un partido que cree en la unidad territorial de España y que está en contra, por ejemplo, de la financiación singular de Cataluña», ha señalado.

El líder del PP murciano ha añadido que, además, el presidente de su partido a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, «nunca» se reunirá con un «prófugo de la justicia», fuera de España.

Quita de la deuda

Durante su intervención, el presidente del Ejecutivo murciano ha considerado que, para abordar con el Gobierno central una quita de la deuda de la Región, «hay que englobarla dentro de una reforma del sistema de financiación».

A su juicio, si se acuerda una supuesta quita de la deuda, los murcianos al día siguiente «seguirán recibiendo menos para la sanidad y para la educación como lo estaban haciendo hasta ahora». Por lo tanto, ha calificado este tema como «una distracción».

«Yo creo que los murcianos entienden que hay regiones que hoy, con la mitad de la población que la región de Murcia, están recibiendo 1.300 millones de euros más al año. Y que al día siguiente de esa quita de la deuda los murcianos van a seguir recibiendo 1.300 millones de euros menos para su sanidad y para su educación y que esa es la prioridad del Gobierno de la Región de Murcia y la mía como presidente. Que a los murcianos se les trate en igualdad y quitarle la deuda es necesario pero es mucho más necesario que se reforme el sistema de financiación. No nos pueden conformar con esa migaja porque lo hayan pactado con los republicanos catalanes», ha dicho el presidente de la Región de Murcia.