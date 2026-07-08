El juez eleva a la Audiencia Provincial de Madrid el caso del ex DAO acusado de violación

El juez ha elevado a la Audiencia Provincial de Madrid el caso del ex DAO de la Policía Nacional José Ángel González, acusado de violación a una subordinada. Concluye que los hechos revisten «caracteres de un presunto delito de agresión sexual, por lo que ordena la apertura de procedimiento de juicio.

El instructor adopta esta decisión tras la práctica de las diligencias de investigación solicitadas por la acusación particular, consistentes en «la incorporación de la prueba médica y psicológica de los daños sufridos por la víctima, así como de audios adicionales que demuestran que el DAO ejerció su derecho a mentir como investigado, reforzando la verosimilitud del relato de la denunciante», según precisa a OKDIARIO el abogado de denunciante, Jorge Piedrafita.

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