Inda: «La jugadora ha dicho que el gesto de Rubiales fue algo mutuo y espontáneo fruto de una alegría inmensa»

El beso entre la jugadora de fútbol, Jenni Hermoso y Luis Rubiales, ha protagonizado una de las principales polémicas del Mundial femenino. Una polémica que debería haberse zanjado tras las declaraciones de la propia jugadora, ya que como asegura Eduardo Inda aunque fue «innecesario» la jugadora asegura que fue un gesto «espontáneo y fruto de la alegría».

El director de OKDIARIO ha asegurado esta mañana en El programa del verano que aunque «con estos gestos hay que tener un cuidado exquisito» y que el beso entre ambos «sobraba», la realidad es que «era una apuesta entre ambos», el presidente de la Federación Española de Fútbol y la jugadora acordaron que «si ganaban el mundial se daban un beso en la boca», ha confirmado Inda.

Según las propias palabras de la jugadora, fue un gesto espontáneo: «Ha sido un gesto mutuo, totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento. No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante», confirmaba Jenni Hermoso después de la polémica que se creó en torno al tema.

«Rubiales ha dado besos, no en la boca, pero ha dado besos a los jugadores de fútbol, no ha parado de dar besos», asegura Eduardo Inda, quien además añade que «hay que normalizar la condición sexual de cada uno y no avergonzarse».

El director de este diario ha querido dejar clara su opinión respecto al tema, asegurando que no le parece bien y que considera que es algo «innecesario». Pero también ha querido mandar un mensaje a favor de Rubiales: «De los 140 miembros de la Asamblea de la Federación de Fútbol, 110 le apoyan. Tan mal no lo debe hacer».

Además, añade: «Hay que decir que Javier Tebas tiene 34 millones de euros de publicidad para los medios de comunicación españoles y lo que hace es seducir a los medios con dinero, en su guerra para invadir la Federación Española de Fútbol, quiere hacerse con ella y no va a parar hasta lograrlo», finaliza así Inda.