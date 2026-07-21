HazteOir pide a Ayuso declarar Paracuellos nuevo Bien de Interés Cultural tras negar el Gobierno su «relevancia histórica»

HazteOir ha lanzado una recogida de firmas para pedir a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que proteja el cementerio de Paracuellos del Jarama mediante su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya rechazado reconocer su «relevancia histórica», como destapó OKDIARIO la semana pasada en exclusiva.

Para Hazte Oír, la decisión del Ejecutivo socialcomunista demuestra que la llamada memoria democrática de Sánchez no pretende recordar a todas las víctimas, «sino imponer un relato ideológico». Desde la asociación, consideran que negar la importancia de Paracuellos es «el primer paso para desprotegerlo, abandonarlo y borrar la verdad sobre lo que allí ocurrió», denuncian.

«Sánchez pretende decidir qué víctimas merecen ser recordadas y cuáles han de desaparecer. Ayuso puede y debe impedirlo: tiene en sus manos proteger Paracuellos y plantar cara al intento de borrar nuestra historia», afirman desde Hazte Oír.

La campaña de recogida de firmas -(acceder aquí)- permite a los ciudadanos pedir a la presidenta madrileña que inicie de inmediato el procedimiento para declarar el cementerio Bien de Interés Cultural y garantizar su conservación. «Confiamos en que Ayuso dé el paso adelante que esta situación merece e impida lo que pretende Pedro Sánchez: destruir Paracuellos», informan desde HazteOir.

Asimismo, en este contexto, HazteOir no descarta emprender acciones legales contra la decisión del Gobierno de PSOE-Sumar. El equipo jurídico de la asociación estudia las posibles vías para «responder a una resolución que considera arbitraria, sectaria y ofensiva para los asesinados y sus familiares», subrayan desde la organización. «Esto tiene un nombre, es memoria a la carta. La Ley de Memoria Democrática de Sánchez reparte carnets de víctima según el bando: los muertos que estorban al PSOE, al olvido», critican.

«Los nietos de las víctimas de los republicanos merecen respeto y no ser apartados de la historia, de la verdadera historia», recalca el letrado y secretario de HazteOir, Javier María Pérez-Roldán. El abogado señala que “como nieto de un asesinado por la República, hay que insistir en que el PSOE siempre ha sido una organización criminal y hay que recordarlo a tiempo y a destiempo», recalca.

Extracto de la respuesta del Gobierno al diputado del PP Pedro Corral.

Las matanzas de prisioneros en Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz que llevó a cabo el Frente Popular en 1936, siendo el comunista Santiago Carrillo jefe de la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, rondaron los 6.000 asesinados, aunque hay estimaciones incluso mayores. Fue la mayor masacre de la Guerra Civil en zona republicana.

Este periódico publicó la semana pasada en exclusiva una respuesta del Gobierno, a través del Portal de Transparencia, remitida al escritor, investigador y diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Pedro Corral, donde el Ejecutivo señala que la Administración «no se encuentra obligada a declarar todos los espacios vinculados a episodios de represión o privación de libertad, sino únicamente aquellos que, por sus características y relevancia histórica acreditada, reúnen las condiciones necesarias».

Represión republicana

Corral se interesó también por los motivos del Gobierno para la no declaración de otros enclaves objeto de la represión republicana, como las checas de Madrid, el Palacio de la Moncloa y alrededores de Ciudad Universitaria o los departamentos penales del llamado tren de Negrín o tren de los 40 días existentes en la Comunidad de Madrid, donde «sufrieron prisión los penados condenados a trabajos forzados en la construcción del citado ferrocarril». El diputado del PP recibió la misma respuesta negativa.

Además, el Gobierno de PSOE-Sumar esgrime que la inexistencia de una declaración como Lugar de Memoria Democrática no implica «desconocimiento de los hechos históricos asociados a dichos emplazamientos, sino una valoración diferenciada de su alcance y significación conforme a los criterios de singularidad y representatividad exigidos por la legislación vigente».

En su página web, el propio Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática describe la Fosa 1608/2010 MADR, esto es, la fosa de Paracuellos, como «el máximo exponente de la represión republicana». Aquí se dice que durante la batalla de Madrid, varios miles de prisioneros considerados opuestos al bando republicano fueron asesinados en los parajes del Arroyo de San José, en Paracuellos de Jarama, y en Soto de Aldovea, en el término de Torrejón de Ardoz.