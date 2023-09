Investidura de Feijóo Génova designa a González Pons como interlocutor con Junts: «Se han reunido en Barcelona»

El Partido Popular echa el resto. Las cuentas no salen para la investidura de Alberto Núñez Feijóo, el tiempo se agota y los populares ya no esconden su intención de buscar los votos o la abstención de Junts per Catalunya. Las negociaciones han comenzado y, según ha podido saber en exclusiva OKDIARIO, el interlocutor designado por Génova 13 es Esteban González Pons, vicesecretario de Asuntos Institucionales del PP. Pons está manteniendo contactos telefónicos con el equipo negociador del fugado Carles Puigdemont «desde hace días» y tuvo «hasta un encuentro secreto con los independentistas en un domicilio privado de Barcelona», confirman las mismas fuentes.

Fuentes cercanas a los equipos negociadores no sólo confirman estos contactos sino que destacan que «si fuera por Junts, pactarían con el PP, ya que tienen mucha más sintonía que con el PSOE». El PP se ha mostrado dispuesto a dialogar con la formación catalana después de que negara estos contactos por activa y por pasiva.

Tras una serie de bandazos e improvisaciones, fue el mismo González Pons el que despejó las dudas el pasado agosto afirmando que la legalidad del partido de Carles Puigdemont «no estaba en duda». «Es un grupo parlamentario, que al igual que ERC, más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda», remarcó.

Así daba por zanjado una serie de bandazos e improvisaciones que comenzaron a finales de julio cuando el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, no descartó que los conservadores hablen con Junts pero «dentro de la Constitución».

Giro de guión

Tras la reunión entre presidentes, Feijóo aseguró que no se sentará con la formación independentista si no retiran la «exigencia previa de amnistía para negociar». «No tiene sentido tener una reunión para trasladar que si quiero ser presidente tengo que aceptar una amnistía previa a la investidura. Creo que nos podemos ahorrar la reunión ellos y nosotros», añadió. El dirigente de los populares tachaba de «inasumibles e inaceptables» las condiciones de Puigdemont para apoyar su investidura.

En el mismo tono tajante calificó de «inaudito» y de «anomalía democrática» la reunión celebrada el pasado lunes entre la vicepresidenta del Gobierno en funciones Yolanda Díaz y Puigdemont en el Parlamento europeo. Y lamentó que Díaz viajara a Bruselas «para intentar negociar» la investidura de Pedro Sánchez, con una persona, dijo, que «está condenada y buscada por la Justicia en España» y por ello pidió su destitución

Cerca de Vox, lejos de Junts

Fuentes del PP aseguran que el partido llevaba semanas dividido, por un lado los más receptivos a pactar con Junts, entre los que estaría González Pons, y por el otro lado, los que han apostado por reforzar la relación con la formación conservadora y evitar poner en riesgo el apoyo de los 33 diputados de Abascal y la estabilidad en las seis comunidades autónomas regidas por un Ejecutivo en común: Aragón, Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.

Desde la dirección de Vox han reafirmado su apoyo a la investidura de Feijóo y celebran la buena sintonía entre formaciones entre las que se siguen «respetando todos los pactos» y que tienen en común evitar que Pedro Sánchez «subaste el país entre aquellos que lo quieren ver roto». Feijóo afirmaba en rueda de prensa que su intención es extender la buena relación con la formación de Abascal más allá del debate de investidura del 26 de septiembre, para evitar «la división de votos de centroderecha».